Szabó úr sajnos siet

Hogy hová sietett Szabó képviselő, nem derült ki a beszélgetésből. Az is lehet, hogy épp a választóihoz, elvégre egy lelkiismeretes honatya napi kapcsolatot ápol a megbízóival. Neki tudnia kell, miről mit gondol a nép, ezt kell majd visszhangoznia a parlamentben, erről szól a népképviselet. Ezzel persze Szabó honatya is tisztában van, régi motoros, most tölti a harmadik ciklusát. Még a fütyülős Juhász Együtt-felekezetében kezdett, majd mikor megszűnt a brigád, átkéredzkedett az LMP-frakcióba. De ott csak három hónapot töltött (állítólag megrémült, hogy visszatér az alapító Schiffer András), utána függetlenként vette föl a gázsit. Tavaly szegődött a Momentumhoz, hiszen övék a jövő.

Nos, nagyjából ennyit tudunk a sietős Szabó Szabolcs néptribunról, aki immár kilencedik esztendeje üldögél az Országházban, és képviseli a – kit is? Tényleg, kit képvisel? Ejnye, de jó lenne megtudni!

– Hé, képviselő úr! Izé, tisztelt Szabó úr, egy percre! Ön kit képvisel? És most miért fut el?…

(Végül is mindegy, hiszen már elmondta: az uniót képviseli. Amely majd mindent eldönt.)