Egy hoppmester

Szent-Iványi István helyteleníti, hogy a magyar miniszterelnök egy ideje a székelyföldi Tusnádfürdőn teszi fontos bejelentéseit. A megboldogult SZDSZ hajdani államtitkára a Hírklikk riporterének ezzel kapcsolatos „szellemes” fölvezetését – „Ön tud arról, hogy Magyarországot valamikor áthelyezték Kárpátaljára, és a fővárost Tusnádfürdőre?” – még ki is egészíti: „Már a kormánytagok is onnan üzengetnek. Olyan konkrét intézkedéseket is ott közölnek, amiket máskor Budapesten.” Szent-Iványi szerint ezeket a Kormányinfón kellene bejelenteni, az a megfelelő hely erre.