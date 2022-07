A címer visszatért

Az együttes ennek megfelelően egyre lejjebb került a tabellán. Ducha­telet egyetlen figyelemre méltó „teljesítménye” az volt, hogy 2017-ben a klub címerét lecserélte egy vécédeszkára emlékeztető grafikára, fütyülve arra, hogy nemcsak a szurkolók, de egész Újpest lelkivilágába nyúl bele. Mintha azt is megvette volna a szakosztállyal együtt. Indoklása szerint „a klub fejlődése ezt kívánta”. (Egy frászt. Ezzel akarta elérni, hogy anyagilag is függetlenedjen az Újpest TE anyaegyesülettől, s csak az ő cégéhez folyjon be a pénz…) Hidegen hagyta a stadion előtti ezres tüntetés, és az a tiltakozó levél sem zavarta, amelyet másfél száz ismert „lila” írt alá, olimpiai és világbajnokok. (Mennyire nem igaz, hogy az átkosban rendőrcsapatnak csúfolt klubnak nem volt „szíve” – tehetett is arról szegény, hogy annak idején a belügy lett a gyámja.)

Sokévi huzavona után a bíróság végül a felperes anyaegyesületnek adott igazat: a most „érző újpestit” alakító belgának is meg kell hajol­nia a régi címer előtt.