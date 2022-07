Újra harangozott Orbánnak

A köztévékben rendszeres hergelés folyik az unió ellen – magyarázza az impexes –, itt van például a Fidesz–KDNP határozati ötlete, miszerint az Európai Parlamentet a jelenlegi formájában fel kell számolni. „Ez a javaslat azért méretes ostobaság, mert Orbánon kívül senki nem vetette föl. […] Csináltatott magának az EU-csúcs előtt egy parlamenti határozatot, amin mindenki nevet. […] Kihasználja, hogy brüsszeli díszletek közül tud nyilatkozni, és onnan tud hazafelé is üzenni. Mutatva mindezzel azt, olyan fontos ember, hogy Brüsszelben is szóba állnak vele.” Ahogyan azt egy korábbi Balázs-nyilatkozatból tudjuk: a magyar kormányfő egyre inkább kiszorul a fő európai áramlatokból, bár minden erővel próbál visszakapaszkodni. Ehhez a szélsőjobbon igyekszik támogatókat szerezni, miközben vétózással szeretne pozícióhoz jutni. Csakhogy, magyarázza a tudós ember, már lejárt a jegye, amióta pártját kirakták a néppártból.

Innen nincs visszatérés. Ül a kerítésen, és nézeget jobbra, balra, de ez a hajó már elment.

Orbán Viktornak harangoztak.

Már csak azt nem értem, hogy akkor meg miért foglalkozik vele reggeltől estig ország-világ, a Die Welttől a CNN-en, BBC-n át a The New York Timesig, a The Washington Postig… Hogyan van ez?