Csak semmi export!

Ismerjük az ilyen értünk aggódó szólamokat, kiskezitcsókolom. Nem a hathúszassal jöttünk, hülyítettek bennünket már éppen eleget. (Mellesleg nem csak mi vagyunk így ezzel – számos ország tiltotta már ki területéről a USAID aggodalmaskodóit, mondván, elvannak az ő „demokráciaötleteik” nélkül is, tartsák meg maguknak.)

Nem ejtettek bennünket a fejünkre, Mrs. Power. Pontosan tudjuk, hogy Soros Gyuri bácsiék, ha nehezen is, de ráébredtek: a mai ellenzékkel nem tudják megbuktatni az Orbán-kormányt. Kidobott pénz. (Vezérük, a kétségbeejtő LáriFeri csak tovább erősíti a nemzet egységét.) Sőt már arra is rájöttek, dollármédiájuk is csak a pénzt viszi, infantilis álhíreikben saját maguk buknak orra.

Küldték tehát önt, a rutinos demokráciaexportőrt, aki annak idején Barack Obama arab tavaszos szélhámosságánál edződött. Majd jött a Majdan…

Csalódni fog, asszonyom, itt nem lesz Majdan! Marad a jelen.

Borítókép: Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalának (USAID) vezetője (Fotó: MTI/EPA/Dumitru Doru)