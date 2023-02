Brüsszeli „drogéria”

Érintett brüsszeli politikusok azon keseregnek, milyen szörnyű lesz, ha egyes uniós ügynökségeket áthelyeznek a belga főváros északi, drogos szegénynegyedébe, ahogyan azt már tervbe vették. (A bűnözés régóta komoly problémát jelent a züllött negyedben. Tavaly számos nem kormányzati szervezet is lesújtóan nyilatkozott a környéken uralkodó zord állapotokról, ugyanakkor reményüket fejezték ki a jövőt illetően: „Az Európai Bizottság emberei a változás szereplői lehetnek azzal, hogy idejönnek. Jelenlétükkel megváltoztathatják a környék természetét.”)

Mások szerint viszont csak legalizálnák a mámorban úszó drognegyedet. Akárhogyan is, Pascal Smet urbanisztikai államtitkár a napokban, színlelt felháborodást mímelve kijelentette: a kollégák hőbörögnek a kábszeres környék miatt, holott maguk is masszív fogyasztók. (Államtitkár uram még azt is tudni vélte, hogy a kokain a legnépszerűbb drog az uniós politikusok és tisztviselők körében.) Smet megjegyzései természetesen erős nemtetszést váltottak ki a „címzettek” köré­ben, a szakszervezet elnöke szerint Pascal Smet súlyosan megsértette az alkalmazottak méltóságát, jó hírnevét. „Az államtitkárnak vissza kell vonnia elfogadhatatlan kijelentését, már csak azért is, mert éppen az eurokraták a kábítószer-fogyasztás legnagyobb ellenzői” – mennydörögte az érdekvédelmi pallér. A megszeppent Smet erre azzal védekezett, megjegyzését csak tréfának szánta. „Csak annyit mondtam, hogy Brüsszelben vannak más helyek is, ahol drogfogyasztók vannak, köztük ez a szegénynegyed. Egy város vagyunk.” „Aki nem drogozik, ne is egyék!” – írja egy túladagolt kommentelő.