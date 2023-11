Nem tudja, de mondja

A Türk Államok Szervezetének minapi csúcstalálkozóján Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel is. – Vajon miről beszélhettek? – teszi fel a kérdést a Hírklikk riportere Eörsi Mátyás megmondóembernek, a DK külügyi szakértőjének. Eörsinek persze gőze sincs erről, de ha már kérdezik, beszól a kormányfőnek: – Gondolom, hogy Orbán Viktornak különös örömöt okoz, hogy olyan barátai vannak, akik autokraták, tekintélyelvűek, akik a Nyugattal szemben állnak. […] A magyar miniszterelnök egójának egyszerűen jót tesz, hogy Kazahsztánban olyan vörös szőnyeges fogadást kap katonazenekarral, amilyet Nyugaton már nem kap senki, mert nem ezt tartják a diplomácia lényegének.

Már ennyiből is kitetszik, Eörsi nincs nagy véleménnyel Magyarország miniszterelnökéről. Pár hónapja kijelentette, az ország nemzetközi tekintélyét csak azután lehet helyreállítani, ha a választók elzavarják az Orbán-kormányt. „Hatékonyabb manipulációt, mint amit a jelenlegi hatalom művel, Goebbels óta senki nem tudott bemutatni Európában” – jelentette ki az SZDSZ-alapító (aki egy időben azzal a Bauer Körmös Miklóssal futtatott közös ügyvédi irodát, aki hajdan az ÁVH Andrássy út 60. szám alatti szabadidőközpontjának manikűrszalonjában futott be emlékezetes karriert). Retkes Attila, az SZDSZ utolsó elnöke ekképp írja le a tenyérbemászó Eörsit: „A párt egyik legkellemetlenebb modorú, kifejezetten arrogáns, ráadásul saját eszmetársait is rendszeresen hátba támadó, ezért belső körben megbízhatatlannak tartott politikusa volt.”

SZDSZ híján Eörsi Mátyás momentán a Gyurcsány-pártban mószerolja a kormányt.

Van kérdés?