Az új évben is Fleck

A nemzeti konzultáció hazugságra épül, se nem nemzeti, se nem konzultáció, manipulációként működik, hergelésre szolgál meg arra, hogy megmutassa az ellenségképet, s egyben tartsa a Fidesz-híveket; az emberek többsége nem is veszi komolyan – magyarázza Fleck Zoltán jogszociológus a Hírklikknek. (Érdekes, de akkor miért lopkodták a postaládákból ipari méretekben?) Fleck ember korábban arról győzködte hallgatóságát, hogy a hatalom az alaptörvénnyel a kritika lehetőségét szünteti meg, ami ugye a diktatúra legbiztosabb jele.

Az egész attól különös, hogy hősünk e megveszekedett diktatúrában is gond nélkül terjesztheti orvosért kiáltó ökörségeit.

Fleck nevettető akkor robbant be a kabaréműfajban, amikor pár éve kijelentette: az ellenzék győzelme után egy időre le kell majd állítani a jogállam érvényesülését, hogy Láriferiék szimpla többséggel is alkotmányozhassanak. Magyarország a Fidesz hatalomra kerülése óta már úgysem demokrácia, magyarázta a humorista, minden gond nélkül túl lehet lépni a törvényeken. Gondolom, pár napig akasztani is lehet… (Hogy mi a demokrácia, kik a demokraták, azt mindenkor ők, ellenzéki entellektüelek határozzák meg.)

Eltekinteni a jogállamiságtól, hogy az helyreállítható legyen? Felfüggeszteni a jogot a demokrácia érdekében? Érdekes gondolatmenet…

A témáról az ATV megkérdezte Hack Péter jogtudóst. A kormánypártisággal nem vádolható SZDSZ-alapító azt javasolta: ha Fleck ápolt csapata alkotmányozni akar, talán szerezze meg a kétharmadot. Kicsit macerás, de így szokás.

Egyszer már azt is elemezhetné ez a Fleck, vajon miért kap állan­dóan kétharmadot ez a jogot sárba tipró nemzeti oldal.