Sokoldalú Zita

Nehéz eligazodni a mozgalmas pályát befutó Gurmai Zita országgyűlési képviselő asszonyon. Hol a hatósággal dacolva, erőnek erejével átgázol az őt megállítani akaró hivatalosságokon, mint tette azt az Oltalom Karitatív Egyesület székházánál, máskor meg nemes egyszerűséggel elszalad az őt interjúra kérő Hír TV riportere elől. (Utóbbi még 2020 májusában történt a Belvárosban – elképesztő sprintet nyomott le a szocialista honanya.) Minap hősnőnk mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött a parlament.

Az indoklás szerint a szocialista atléta 2022 februárjában cinkostársa, Donáth Anna kontinensasszony (Momentum) társaságában, a hatóságok figyelmeztetése dacára, rajtuk átgázolva behatolt az Oltalom-központba, ahol éppen NAV-vizsgálat zajlott Iványi Gábor lelkész kacifántos pénzügyeiben.

Bár a fináncok többször felszólították a két beindult delnőt, hogy csak a lelkész és annak jogi képviselője lehet a helyszínen, érdekelte is az őket…

Mindez annyiban érdekes, mert Zita asszony ugyanakkor az erőszak elleni mozgalom élharcosa. Pár éve a szocialisták városligeti majálisán is arról beszélt, pártja egy olyan országot szeretne, ahol a nőknek nem kell az erőszaktól rettegniük. Ő egyébként évekkel korábban maga is átélt egy be nem tervezett légyottot; éjszaka a hotelban egy – föltehetően erősen ittas – férfi rontott rá buja tervekkel. Aztán elszaladt. (A férfi.) Az MSZP most azt írja, Gurmai ellen koncepciós per zajlik, ami az ellenzék megfélemlítését célzó sorozat része, lásd két másik ártatlan politikus, Fekete-Győr András és Varju László minapi meghurcolását.

A zárómondatomat le se írom, kihúzná a szerkesztő.