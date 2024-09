Mint az óvodában

Jól megkaptuk a magunkét. Azok után, hogy az Európai Bizottság nem küld biztost az euróövezet pénzügyi vezetőinek budapesti találkozójára, Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is jelezte, ő sem jön. Jézusmária!

A bojkott Orbán Viktornak szól, aki Magyarország uniós elnökségének legelején találkozott – találkozni merészelt! – Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Igaz, aztán Volodimir Zelenszkijjel is találkozott, de az nem érdekes, Putyin a lényeg. Vele nem szabad találkozni még békeközvetítői szándékkal sem. Ez brüsszeli alapvetés. Punktum.

Végül is meg lehet érteni bankár asszonyt, hiszen korábban támogatásáról biztosította Ukrajnát, ami ugye azt jelenti, hogy szükség esetén hóna alá nyúl a háborúzó Ukrajnának. (Padlóra került országokban rendre megjelenik a megmentőt alakító bank. Ez rendszerint bejön – ha a hitelfelvevőnek nem is, a hitelezőnek mindenképpen. Halálos ölelése kivédhetetlen, a parazita rácuppan a gazdatestre. Nincs pardon.) Erre most jön ez az Orbán Viktor és elkezd békéről beszélni. Beleköp a levesbe.

Végén még elrontja a biztatónak induló üzletet…

Valahogy túl fogjuk élni ezt a traumát. Ahogyan a Gyurcsány- és Bajnai-lumpenkormányok hátrahagyott adósságait is túléltük az IMF „támogatása” nélkül. (Akkoriban ennél a pénzintézetnél elnökösködött mademoiselle Lagarde.) Sőt, el is tanácsoltuk Budapestről a kölcsönt ajánlgató pénzembereket.

Csak nem ide nyúlik vissza ez a mostani durci?

Borítókép: Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke (Fotó: Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)