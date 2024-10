Sokszínűen kavarnak

Megalakulásának második évfordulóját ünnepelte minap az LMBTQ-jogokkal foglalkozó Sokszínű Magyarországért – Országgyűlési képviselőcsoport. Ismeretes, az ellenzékiekből álló felekezet egy olyan Magyarországért dolgozik, ahol a kacifántos szex elhivatott híveit nem érheti rendszerszintű megkülönböztetés, ahol félelem nélkül, szabadon kavarhatnak. Céljuk munkásságuk elhivatott képviselete az Országgyűlésben, illetve a szoros kapcsolattartás a nemzetközi LMBTQ-brigádokkal. (Az ünnepségen az elnökség egyhangúan a DK-s Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselőt választotta pallérjává a Momentum leköszönő pávatollas üdvöskéje, Bedő Dávid helyére.)

A beszámolóból megtudhattuk, a kormányzat sajnos továbbra is folytatja a gyűlöletkeltést a bajtársakkal szemben: lépten-nyomon el akarják lehetetleníteni a hazai LMBTQ-hívek munkáját. Ennek kirívó példája volt: Kövér László házelnök nem engedélyezte, hogy a baloldali pártok LMBTQ-konferenciát tartsanak a magyar Országházban. Hallatlan! Jó lenne, ha a hatalom mielőbb ráébredne, hogy a Sokszínű Magyarországért a demokrácia és az emberi jogok kiszélesítése érdekében tevékenykedik. No meg – ezt már én teszem hozzá – Sokszí­nűék azt is tesztelik, mikor szakad el a cérna, mekkora a többségi társadalom tűrőképessége. (Azt sem bánják, ha utálják őket, csak minél nagyobb sajtónyilvánosságot kapjanak. Fohászkodnak a pofonért, ugyanis attól lesznek „kirekesztettek”. )

„Nem a szimpla melegekkel van baj, hanem a háttértársaságaikkal!” – írja egy hozzászóló. Egy másik: „Ha a vezérfiguráikat kitennék egy tanyára, fél éven belül éhen halnának. Legföljebb a vadkendert találnák meg.”