Pressmannél is zsűrizett

Mi ki nem derült azok után, hogy „erkölcsi összeférhetetlenség” miatt ketten nemmel szavaztak, egy személy pedig tartózkodott az ELTE doktori tanácsának tagjai közül, amikor Orbán Balázs Fidesz-politikus doktori eljárás megindítására irányuló kérelméről döntöttek… Egyikük, Polyák Gábor tanszékvezető így érvelt: „Az ELTE egyetemi tanáraként kikérem magamnak, hogy Orbán Balázs ebben az intézményben szerez PhD-fokozatot.”

Polyákról például az derült ki, hogy a Soros-pénzből működő Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjeként döntött arról, mely médiumok kapjanak pénzt David Pressman amerikai nagykövet tavalyi pályázatán. (Több mint 115 millió forintot osztottak szét, a győztesek között persze ott volt a 444.hu és a Telex kiadója is.) A zsűriben ott találhattuk Fleck Zoltán jogász-szociológust is. (Fleck nevettetőként vált ismertté, ő volt az, aki a legutóbbi országgyűlési választás előtt kijelentette: ellenzéki győzelem után egy időre le kellene állítani a jogállam érvényesülését, hogy szimpla többséggel is lehessen alkotmányozni. Itthon úgysincs demokrácia, ilyenkor bátran túl lehet lépni a törvényeken.) Haraszti Miklós neve is ismerős lehet. Az SZDSZ-alapító legutóbb azzal került a figyelem középpontjába, hogy a kommunista diktatúra szervezeteihez hasonlította a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Orbán Balázs kóstolgatását még a szintén ELTE-tanszékvezető, volt SZDSZ-es Hack Péter is bolsi tempónak minősítette: „Ez volt a kommunista gyakorlat is; a tudományban is át akarták venni a hatalmat, megakadályozták az egyetemek tudományos fokozatadási lehetőségét.”

Ha valaki esetleg nem értené, miért kell szobrot állítani Csurka Istvánnak.