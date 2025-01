Francia kabaré

A párizsi Gaîté Lyrique színház még december közepén konferenciát rendezett A menekültek fogadtatásának újragondolása Franciaországban címmel. Az előadásra több mint 250 afrikai bevándorlónak ingyenjegyet biztosítottak; rajtuk kívül akadémikusok, Vöröskereszt-tisztviselők és migránstámogató aktivisták vettek részt az eseményen.

A konferencia befejeztével azonban a migránsok nem voltak hajlandók elhagyni a helyszínt, sőt mind a mai napig ott vannak.

A vezetőség közleménye szerint a számuk tovább növekszik, már az épület minden pontján bevackoltak, s láthatóan jól érzik magukat. Az épület tulajdonosa, Párizs szocialista többségű tanácsa nemrég arra szólította fel a kormányt, találjon megoldást az ottfeledkezett vendégek kitelepítésére – ugyanakkor közölték, arról szó sem lehet, hogy kidobják őket éppen most, télvíz idején. Sokak szerint viszont igazából nem is akarják kizavarni védenceiket, csupán az adófizetők nyakába varrni. Macronék kabinetje azonban jelezte, nem kíván fellépni ezen a Való Világ-színielőadáson. A XIX. századi épület melletti bisztró, amely a színházlátogatók kedvelt helye, óriási bevételkiesésről számolt be.

– Tönkreteszik az üzletemet – nyilatkozta a tulajdonos –, a teraszomon ácsorognak, hasist szívnak és verekednek egymással.

(Vígjátékalkotásban az élet a legsikeresebb.)

Egy kommentelő szerint nem kidobni kell a betelepülőket, csak visszapaterolni Afrikába, ott jó meleg van. Egy másik azt írja: „Mi az, hogy most nincs színház? Most van csak igazán!” Többen úgy vélik, a teátrumot működtető balos társasággal szembejött a valóság.

Mi csak egy kávét kérünk sok habbal.