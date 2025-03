Párizsi kabaré

Garantált kasszasikert hozna a Párizs központjában található Gaite Lyrique színháznak, ha műsorra tűzné saját, most véget ért kálváriáját. Az élet a legjobb drámaíró.

A színház még december közepén konferenciát rendezett A menekültek fogadtatásának újragondolása Franciaországban címmel. Az előadásra több mint 250 afrikai bevándorlónak ingyenjegyet biztosítottak; mellettük akadémikusok, Vöröskereszt-tisztviselők, migránstámogató aktivisták vettek részt az eseményen.

A konferenciával nem is volt baj, a zárszó után azonban a migránsok nem voltak hajlandók elhagyni a helyszínt, bevackoltak az épületbe, sőt hamarosan a hozzátartozóikat is meginvitálták a sebtében átalakított zsöllyékbe, világot jelentő deszkákra.

A színház, ahol egykor Jacques Offenbach mutatta be operáit, órák alatt menekülttáborrá változott. A betelepülő férfiak valamennyien kiskorúaknak vallották magukat, akik a francia törvények értelmében lakhatásra jogosultak. (Valójában zömük felnőtt volt, sőt legtöbbjük már a „színházlátogatás” előtt a hatóságok látókörébe került. Az is kiszivárgott, hogy az akcióban egy baloldali szervezet, a The Belleville Park Youth Collective segíthette őket.)

Az épület tulajdonosa, Párizs szocialista többségű tanácsa arra kérte a kormányt, találjon megoldást az ott feledkezettek kitelepítésére, a Macron-kabinet azonban közölte, nem kíván fellépni ezen a Való Világ színielőadáson. Mit is mondott Macron elnök az olimpiai megnyitó után? „Ez ma Franciaország.” Három hónap után a rendőrség elzavarta a 446 főre duzzadt színházrajongó társulatot. Csak egy nagyon pici szuverenitásról mondtak le a franciák.