Választási szövegek

Baranyi Krisztina is felszólalt Hadházy Ákos mutatványos szokásos keddi matinéműsorában a Ferenciek terén. Ferencváros polgármester asszonya arról beszélt, hogy nem lehet megvárni a választásokat a tiltakozásokkal, mert szerinte addig tönkremehetnek az „ellehetetlenítési törvény” által érintett szervezetek, ráadásul arra sincs garancia, hogy választási veresége esetén a Fidesz átadja a hatalmat.

Milyen érdekes! Pár napja Csillag István exminiszter, szabad jómadár meg azzal riogatta a Népszava olvasóit, hogy jövőre nem lesznek választások. Vagy ha mégis lesznek, addigra betiltják a Tisza Pártot, vagy Magyar Péter börtönben lesz, ugyanis Orbán Viktor és családja semmitől sem riad vissza stb.

Jut eszembe, az ellenzékben lévő baloldal a Boross-kabinet bukása óta (1994) rendre azzal áll elő, hogy a regnáló kormány nem fogja megtartani a referendumot.

A jól értesült Békesi László például a 2018-as voksolás előtt azt fejtegette, Orbán Viktor utcai robbantások szervezésétől sem riadna vissza, hogy hatalomban maradhasson. (Aztán – az újabb kétharmad után – rajta röhögött a publikum Battonyától Nemesmedvesig.)

Megjegyzem, Magyar Pétert is erősen foglalkoztatja az országgyűlési választás. Ha rajta múlna, már most megméretné magát. Újévi üzenetében – ilyenje is volt a reszketeg barna gatyásnak – egyenesen előre hozott voksolást sürgetett: „Egy ország mondja, hogy elég! Nincs több időnk, nem adunk több esélyt!” Szilveszterező társaságunkkal kétszer is visszahallgattuk a szózat zárómondatát: „Politikánk alapja a tisztesség.” A térdünket csapkodtuk…