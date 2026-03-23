Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Tollhegyen

Egy kritikus a pöcéből

Lassan mondom, hogy Ildikó asszony is megértse: ez már na-gyon gáz.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
lendvai ildikó
népszava
orbán viktor
2026. 03. 23. 5:02
Ha már elemzésbe kezd az egykori kormánypárt exelnöke, az olvasó azt gondolná, legalább valami magyarázatát adja, hogyan lehet, hogy saját felekezete még jelöltet sem állít a közelgő voksolásra. Ehhez képest a 2010-es választási zakó után leköszönt Lendvai Ildikó szocialista elnök arról humorizál a minapi Népszavában, hogy Orbán Viktorra „rájött a húsz perc” – ugyanis a miniszterelnök országjárása során húszperces beszédet mond mindenütt. Diadalmenetnek szánja, ám csak diadalrohanás egy ilyen országjáró vizit. „A húsz percet kérdésekkel sem lehet megtoldani – tájékoztat a sokoldalú ceremóniamester. – A népből elég annyi, hogy meglapogathatják a miniszterelnök hátát, készülhet egy röpszelfi, amíg a közönség sorain áthaladva a színpadra lép. Szép, szimbolikus jelenet: közületek jövök, innen léptem magasra, de most már legyen kuss, én beszélek!”
A betűvetőnek állt Ildikó asszony írásai engem valamiért a korabeli Szabad Nép könnyednek szánt cikkeire emlékeztetnek. (A különbség csupán annyi, hogy míg az ő dolgozatain következmények nélkül lehet hahotázni, a hajdani pártlap írásain nevetgélőket elvitte a nagy fekete autó.) Hősnőnk afféle fáradhatatlan munkáslevelező, aki immár tizenhatodik éve – a Fidesz–KDNP-kormány országlása óta – rendszeresen leszáll közénk, hogy fáklyalángjával figyelmeztessen bennünket Orbán Viktor közelgő bukására, s tájékoztasson, mennyire rossz úton jár Magyarország.

Lassan mondom, hogy Ildikó asszony is megértse: ez már na-gyon gáz. (De ez legyen kezelőorvosának, gyógyszerészének a gondja. Nem irigyeljük őket.)

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu