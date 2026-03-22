„Repülő” komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm

A Candela P-12 Nova elnevezésű elektromos szárnyaskomp már a tesztüzem során sikeresnek bizonyult a svéd fővárosban, amit annak köszönhet, hogy az utazási időt és a környezeti terhelést is egyaránt csökkentette.

Stockholm tizennégy szigeten helyezkedik el, amelyeket több mint 50 híd köt össze. A lakosság a kerékpáros és autós közlekedési módot részesíti előnyben, pedig a vízi közlekedésben is jelentős potenciál rejlik. Főként a szárnyaskomp révén, amelynek tesztüzeméről készített kimutatások szerint az utazási idő átlagosan 55 percről 30 percre csökkent, míg a károsanyag-kibocsátást 94 százalékkal mérsékelte.

Vízikomp, csodakomp

Éppen ezért a Time Magazin 2025 egyik legjobb találmányaként nevezte meg a svédországi Candela P-12-es modelljét. Míg a legtöbb komp benzinnel vagy gázzal üzemel, a P-12-es elektromos meghajtást használ. A 30 fő szállítására alkalmas jármű számítógép által vezérelt szárnyakkal emelkedik ki a víz fölé. A megoldásnak hála csökken az ellenállás és a fogyasztás. A vezérlőrendszer folyamatosan, valós időben szabályozza a szárnyakat, stabilan tartva a víz felett suhanó hajót. Így nem is ver akkora hullámokat, mint a hagyományos kompok, és olyan csendesen közlekedik, hogy 25 méterről gyakorlatilag már alig hallani. Ráadásul emiatt nagyobb sebességgel is képes haladni, akár 46,3 km/h-val.

A közlekedés újabb jövőképe

A tesztüzemről készült jelentés kitér arra is, hogy a Candela gépe nem igényel komplex töltési infrastruktúrát, így ebből a szempontból is költséghatékonyabb lehet. A becslések és szimulációk szerint 15 percenként indulhatna egy ilyen komp, szemben a jelenlegi, órás ütemezéssel. A vállalat már elkezdte a P-12-es sorozatgyártását, amely iránt Mumbaiban, a Maldív-szigeteken, Thaiföldön és Berlinben is érdeklődnek.

A fejlesztés jól mutatja, hogy a közlekedés zöldítése nemcsak az autózás átalakításáról szól: a vízi közlekedés modernizálása is jelentős tartalékokat rejt. Ha a stockholmi tapasztalatok hosszabb távon is igazolják a várakozásokat, a szárnyaskompok nemcsak a svéd főváros közlekedésében válhatnak meghatározóvá, hanem más vízparti nagyvárosok számára is mintát adhatnak a gyorsabb és tisztább közlekedésre.