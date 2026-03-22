stockholmzöldkompközlekedéskárosanyag

„Repülő” komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm

2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul gyorsabb közlekedési alternatívája lehet az autónak.

Munkatársunktól
2026. 03. 22. 11:00
Forrás: Candela
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Candela P-12 Nova elnevezésű elektromos szárnyaskomp már a tesztüzem során sikeresnek bizonyult a svéd fővárosban, amit annak köszönhet, hogy az utazási időt és a környezeti terhelést is egyaránt csökkentette.

Stockholm tizennégy szigeten helyezkedik el, amelyeket több mint 50 híd köt össze. A lakosság a kerékpáros és autós közlekedési módot részesíti előnyben, pedig a vízi közlekedésben is jelentős potenciál rejlik. Főként a szárnyaskomp révén, amelynek tesztüzeméről készített kimutatások szerint az utazási idő átlagosan 55 percről 30 percre csökkent, míg a károsanyag-kibocsátást 94 százalékkal mérsékelte.

Vízikomp, csodakomp

Éppen ezért a Time Magazin 2025 egyik legjobb találmányaként nevezte meg a svédországi Candela P-12-es modelljét. Míg a legtöbb komp benzinnel vagy gázzal üzemel, a P-12-es elektromos meghajtást használ. A 30 fő szállítására alkalmas jármű számítógép által vezérelt szárnyakkal emelkedik ki a víz fölé. A megoldásnak hála csökken az ellenállás és a fogyasztás. A vezérlőrendszer folyamatosan, valós időben szabályozza a szárnyakat, stabilan tartva a víz felett suhanó hajót. Így nem is ver akkora hullámokat, mint a hagyományos kompok, és olyan csendesen közlekedik, hogy 25 méterről gyakorlatilag már alig hallani. Ráadásul emiatt nagyobb sebességgel is képes haladni, akár 46,3 km/h-val.

A közlekedés újabb jövőképe

A tesztüzemről készült jelentés kitér arra is, hogy a Candela gépe nem igényel komplex töltési infrastruktúrát, így ebből a szempontból is költséghatékonyabb lehet. A becslések és szimulációk szerint 15 percenként indulhatna egy ilyen komp, szemben a jelenlegi, órás ütemezéssel. A vállalat már elkezdte a P-12-es sorozatgyártását, amely iránt Mumbaiban, a Maldív-szigeteken, Thaiföldön és Berlinben is érdeklődnek.

A fejlesztés jól mutatja, hogy a közlekedés zöldítése nemcsak az autózás átalakításáról szól: a vízi közlekedés modernizálása is jelentős tartalékokat rejt. Ha a stockholmi tapasztalatok hosszabb távon is igazolják a várakozásokat, a szárnyaskompok nemcsak a svéd főváros közlekedésében válhatnak meghatározóvá, hanem más vízparti nagyvárosok számára is mintát adhatnak a gyorsabb és tisztább közlekedésre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Átláthatóság vagy homály

Kondor Katalin avatarja

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

Előfizetek az újságra

