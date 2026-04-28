Luxemburgi Zsigmond nikápolyi hadjárata: a keresztes vereség és következményei

Luxemburgi Zsigmond uralkodásának egyik legjelentősebb katonai vállalkozása az 1396-os nikápolyi hadjárat volt, amely nemcsak személyes politikáját, hanem egész Európa törökellenes stratégiáját is hosszú időre meghatározta. Luxemburgi Zsigmond trónra lépése után hamar felismerte, hogy az Oszmán Birodalom balkáni előretörése közvetlen fenyegetést jelent Magyarország számára.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 28. 12:36
Luxemburgi Zsigmond harcol
Luxemburgi Zsigmond felügyeli a várépítést
A kudarc ugyanakkor fordulópontot jelentett Zsigmond politikájában. Felismerte, hogy a törökök ellen nem elegendő alkalmi keresztes hadjáratokat szervezni, ezért stratégiát váltott. A támadó hadjáratok helyett a védelemre helyezte a hangsúlyt: kiépítette a déli végvárrendszert, amelynek kulcspontja Nándorfehérvár volt, és amely több mint egy évszázadon át védelmet nyújtott az országnak. Emellett ütközőzónát is létrehozott vazallus államokból, például Havasalföld, Szerbia és Bosznia révén. A nikápolyi vereség tehát nemcsak kudarc volt, hanem egy új, reálisabb külpolitikai gondolkodás kezdete is.

Luxemburgi Zsigmond várépítésbe kezdett

Luxemburgi Zsigmond külpolitikájának első szakaszát a török terjeszkedés megállítására irányuló támadó stratégia jellemezte, amely a nikápolyi csatában súlyos vereségbe torkollott. A hadjárat sikertelenségének egyik fő oka a szövetséges keresztesek fegyelmezetlensége volt, akik a király parancsát megszegve rohantak vesztükbe. A kudarc után Zsigmond hosszú távon eredményesebb politikára tért át: megerősítette a déli határok védelmét a végvárrendszer kiépítésével, és ütközőállamok rendszerével igyekezett feltartóztatni az oszmánokat. Ez a védekező stratégia egészen 1521-ig képes volt megóvni az országot a teljes összeomlástól, és Zsigmond külpolitikájának legmaradandóbb eredményévé vált.

A török elleni védelem rendszerének megteremtése:
1. A nikápolyi vereség után felismerte a támadó hadjáratok korlátait, és kiépítette a déli végvárrendszert (központja Nándorfehérvár), valamint ütközőállamokat szervezett. Ez a stratégia több mint egy évszázadra biztosította Magyarország védelmét,

2. Külpolitikája révén Magyarország aktív részese lett az európai hatalmi politikának. A keresztes hadjárat ugyan kudarcot vallott, de megmutatta, hogy Zsigmond képes volt széles nemzetközi koalíciót létrehozni,
3. A kezdeti sikertelen támadó politika után reálisabb, védekező és diplomáciai eszközökre építő külpolitikát alakított ki, amely tartósabb biztonságot nyújtott az országnak és meghatározta a későbbi magyar állam működését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

