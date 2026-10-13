Ma is áll még egy pellengér a Dunántúlon

A pellengért általában a fő-, vagy piactereken állították fel Fotó: Picasa / Compitation of Pillories

Pellengérre többnyire a kisebb bűnök elkövetőit állították; így többek között a mások becsületét aljas indokból megsértő személyeket, az alaptalanul rágalmazókat, vádaskodókat, a káromkodókat, a garázdákat, továbbá a feslett, erkölcstelen életű asszonyokat, vagy a kisebb lopásokban bűnösnek talált vétkeseket.

A pellengérre ítélteket a városi poroszló vagy a hóhér kötözte a szégyenkőhöz.

A pellengérre állított bűnös megszégyenítésére további eszközöket is alkalmaztak. Ilyen volt például a disznó vagy szamárfej-álarc, ami azonban nem takarta el teljesen az elítélt arcát, hogy a nép számára felismerhető maradjon a bűnös.

A pellengérre állított fejére időnként disznó vagy szamár álarcot húztak Forrás: Science Source

Szintén gyakran előfordult, hogy a tolvajlás miatt pellengérre állított elkövető nyakába akasztották, vagy pedig mellé tették az ellopott tárgyat. Az erkölcstelen asszonyok fejére szénából fonott koszorút helyeztek, vagy kocsikenőccsel kenték be arcukat, amelyre tollakat szórtak.

A büntetés végrehajtása nyilvános volt, amelynek megszemlélésére összegyűlt a város apraja-nagyja.

(A középkorban és a korai újkorban a nyilvános kivégzések vagy más büntetések végrehajtása valóságos népünnepélynek számított.)

A középkorban a büntetések nyilvános végrehajtása valóságos népünnepélynek számított

Gyakran előfordult, hogy a bűnöst a pellengérre állításon kívül megvesszőzésre is ítélték, ilyen esetben a pellengérhez kötözött személyt a hóhér jó alaposan megpálcázta.

A bűnösnek a magisztrátus által meghatározott ideig kellett a pellengéren állnia, kitéve magát a tömeg gúnyolódásának. A pellengérre kötözött elítélteket gyakran leköpdösték, vagy rohadt gyümölccsel, illetve záptojással is megdobálták.

A kipellengérezetteket szokás volt leköpdösni és rohadt gyümölccsel megdobálni Fotó: Stocks and Pillories

Akit a szégyenkőhöz kötöttek, az elvesztette a becsületét és a jogait is, így például nem válhatott egyetlen céh tagjává sem.

Ha letelt a pellengérre állítás bírák szabta ideje, az ezt követő aktus a kiseprűzés volt; a becsületét elvesztett és a településen többé nem kívánatos bűnöst miután eloldották a pellengérről, a poroszló vagy a hóhér a tömegtől kísérve kivezette a városból, vagyis képletesen kiseprűzte onnan.