Erős földsugárzás érkezik a rejtélyes Attila-domb alól

A tápiószentmártoni szkíta aranyszarvas Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Noha a lelet a datálása alapján jóval a hun nagyfejedelem, Attila kora előtt készülhetett, de mégis azt bizonyítja, hogy a domb környéke valóban sztyeppei nomádok szálláshelye lehetett a távoli múltban.

Az Attila-domb területét az ugyancsak itt előkerült régészeti leletek alapján azonban már korábban, a bronzkorban is lakhatták.

A Kr. u. V. század elején a hunok rettegésben tartották az egész korabeli római világot Fotó: forrás: Wikimedia Commons

A tápiószentmártoni aranyszarvas megtalálása óta eltelt bő egy évszázadban nem végeztek újabb átfogó régészeti feltárást az egykori Blaskovich birtokközpont területén, így nyitva maradt az a kérdés, hogy rejtőzhet-e még valami különlegesség az Attila-domb mélyén.

Ha ezt jelenleg nem is tudhatjuk, de az Attila-dombnak van egy másik egyedülálló különlegessége, amit viszont bárki megtapasztalhat, ha felkeresi az egykori birtokot, a mai Kincsem Lovaspark területét.

Titokzatos földsugárzás, ami gyógyít

A volt Blaskovich birtok 1945 után romlásnak indult. A földterületeket államosították, a romossá vált épületek egy részét elbontották, és a területen a Néphadsereg létesített egy varró üzemet. A rendszerváltás után a teljesen elhagyatott és elhanyagolt területet egy lipicai lovakat tenyésztő ménesgazda és mezőgazdasági vállalkozó, Kocsi János vásárolta meg a lovai számára.

Saját erejéből rendbe hozatta a régi istállót, ahol Kincsem múzeumot rendezett be, és sok éves kemény munkával ismét virágzó lovasbirtokká varázsolta a Blaskovichok egykori családi fészkét.

A Kincsem Lovaspark napjainkban Fotó: Wikipedia

Természetesen Kocsi János is ismerte az Attila-dombhoz fűződő régi környékbeli néphagyományt, ami „varázserőt” tulajdonított a titokzatos halomnak, de a gazda józan és földhözragadt lovasemberként sokáig ezt amolyan falusi babonának gondolta. Egyik alkalommal amikor a nővére meglátogatta, arra hívta fel Kocsi János figyelmét,

hogy az étteremben ahol leültek, furcsa bizsergést érzett.

Kocsi Jánost azonban egy másik megdöbbentő eset győzte meg azonban arról, hogy az a bizonyos „varázserő” mégis csak több lehet puszta falusi szóbeszédnél.

A Kincsem Lovaspark mintegy 15 hektáros területének több pontján is jól érzhető a mélyből jövő sugárzás Fotó: Nemeth Andras Peter

Történt ugyanis, hogy az egyik kedvenc lipicai lova váratlanul megbetegedett, és az állatorvos sem tudott segíteni rajta, aki azt tanácsolta, hogy küldje vágóhídra a gyógyíthatatlan állatot. A ló azonban annyira a gazda szívéhez nőtt, hogy erre nem volt képes.