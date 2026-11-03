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Az ’56-os válság zárt ajtók mögött - elindult a Kvantum, a Magyar Nemzet tudománypodcastje

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Az 1956. október 23-án az egyetemisták budapesti tüntetéséből magát kinőtt magyar forradalom, ami már másnapra az egész országra kiterjedő rendszerellenes felkelésbe, fegyveres szabadságharcba torkollott, felkészületlenül érte mind a magyar, mind pedig a szovjet pártvezetést. De a magyarországi forradalom a nyugati nagyhatalmak számára is kellemetlen meglepetésnek számított; a brit és a francia kormány ekkor már titokban Egyiptom megtámadására készült és a magyarországi események veszélyeztethették e terveiket, az Egyesült Államokban az Eisenhower-adminisztráció pedig pontosan tudta, hogy a kommunista elnyomás ellen felkelt magyar nemzetnek a jaltai befolyási övezet felrúgása, és egy atomháború kirobbanásának kockázata nélkül aligha nyújthat aktív támogatást., A Kvantumban a Magyar Nemzet tudomány-podcastjében az ’56-os válság zárt ajtók mögött zajló nagyhatalmi praktikáiról beszélgettünk Bertalan Péter egyetemi docens, történész-politológussal, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársával.

Elter Tamás
2026. 11. 03. 18:31
A magyar szabadságharc nem győzhetett a kíméletlen nagyhatalmi realitások miatt
A magyar szabadságharc nem győzhetett a kíméletlen nagyhatalmi realitások miatt Forrás: Open AI

Bertalan Péter azt is elmondta, hogy a szovjet katonai intervenció elindítása előtt Hruscsov tisztázni akarta a nyugati nagyhatalmak, mindenek előtt az Egyesült Államok álláspontját a magyarországi szovjet „rendcsinálással” kapcsolatban, nem különben pedig ehhez meg akarta szerezni a szocialist tömb vezetőinek, továbbá a Kínai Kommunista Párt főtitkárának, Mao Ce-Tungnak és a Magyarországgal közvetlenül határos Jugoszlávia első számú emberének, az el nem kötelezett országok egyik vezetőjének, Titónak is a beleegyezését. A történész szerint Eisenhower elnök reálpolitikai megfontolások miatt sem volt olyan helyzetben, hogy a teheráni-jaltai-potsdami egyezményekkel szentesített szovjet befolyási övezeten, a „vasfüggönyön” belül 

a harmadik világháború, illetve az ezzel járó végzetes nukleáris konfliktus kockázata nélkül Amerika, vagy a NATO fegyveresen beavatkozzon a magyar szabadságharcba. 

Ezért üzente meg a Kremlnek, hogy Washington továbbra is érvényesnek tekinti a jaltai határokat, azaz nem fog beavatkozni Magyarországon, mivel az egyértelműen a szovjet befolyási övezethez tartozik. Ráadásul Amerikát a szövetségesei, Nagy-Britannia és Franciaország október 29-i Egyiptom elleni támadása is váratlanul érte, a szuezi válság miatt pedig a közel-keleti olaj, valamint a vörös-tengeri hajózási útvonal stratégiai jelentőségére figyelemml a közel-keleti válság megoldása lett Washington számára az elsődleges prioritás. 

Ezért október 31-én a moszkvai Politbüro már minden külpolitikai kockázat nélkül határozhatott a Fogószél hadműveletről, 

amit Nagy Imre november elsejei, az ország semlegességét és a Varsói Szerződésből való kilépését bejelentő deklarációja után, illetve Hruscsov november 2-i Titónál tett látogatását követően a szovjet hadvezetés november 4-én hajnalban el is indított Magyarország ellen. Bertalan Péter egyetemi docens szerint a nagyhatalmi realitások miatt a magyar szabadságharc az erkölcsi támogatáson kívül nem számíthatott semmilyen aktív segítségre a nyugati hatalmi tömbtől. 

1956-os forradalomintervenciónagyhatalomszabadságharcSzóljon hozzá!

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