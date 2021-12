A baloldal halálkampányt folytat

Elértük a hatmillió beoltottat, úgy is mondhatnánk, hogy ennyi magyar honfitársunk van nagyobb biztonságban a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A hatmillió szép szám, ez a jelenlegi magyar lakosság több mint hatvan százaléka, az ilyen magas átoltottságtól nagyon sok országban, köztük jó néhány európai államban is boldogok lennének. A hatmillió beoltottnak örülhetünk mi is, annak azonban már kevésbé, hogy az ország egyharmada még nem vette magához az életmentő vakcinát. A körülbelül 3,7 millió oltatlan magyar jelentős részét a tizenkét év alatti gyermekek teszik ki, akik egyelőre még nem kaphatták meg a koronavírus elleni szérumot. S vannak persze olyanok is, akik soha semmilyen körülmények között nem engednék magukat beoltatni. Hogy miért? Az jó kérdés. Velük kapcsolatban csak egyet tehetünk, tudomásul vesszük, hogy a közös védekezésben, harcban rájuk nem számíthatunk.

Van azonban a társadalomnak egy része, akár százezrek, akiket egészen biztosan a baloldal keleti vakcinaellenes kampánya bizonytalanított el.

Hogy ez mennyire így van, arra az egyik ismerősöm és a szomszédjai gyermeke közötti beszélgetés világít rá a legjobban. Amikor ugyanis az ismerősöm arról érdeklődött, hogy a szomszédok beoltatták-e már magukat, akkor meglepő irányt vett a beszélgetés. A fiatal ugyanis a fejét csóválta, hogy nem, és amikor megtudta, hogy az ismerősöm viszont megkapta a vakcinát, akkor ingerülten kérdezett vissza: „Miért? Maga fideszes?” Az illető fejében levő zűrzavart nyilvánvalóan a baloldal oltásellenes kampánya idézte elő. S vajon hány hasonló összezavart, becsapott ember lehet még az országban, akik, ha a balliberális oldal a kezdetektől fogva a kormány mellé állt volna a vírus elleni küzdelemben, akkor már régen beoltatták volna magukat? A biztos válasz az, hogy sok, túl sok, főleg azért, mert egyetlen honfitársunk életéért is nagy kár. S ezek az emberek, legalábbis egy jelentős részük – nehéz megmondani, hogy pontosan kik, mert a vírus kiszámíthatatlan –, konkrét életveszélyben vannak. Ezt bizonyítja, hogy a legutolsó hírek szerint olyanok vannak lélegeztetőgépen a kórházakban, akiket még nem oltottak be. S ezt a helyzetet egyértelműen azok a balliberális politikusok idézték elő, akik egy éve folyamatosan hergelik az embereket a keleti vakcinák ellen, és így általában az oltással kapcsolatban is bizonytalanságot idéztek elő a fejekben.