Tóték a Nemzeti Színházban

Telt ház. Megható a Nemzeti Színház telt házas Tóték-előadása. Kiderült, nemcsak bicikliemelgetés miatt és az internet védelmében mozdul meg a magyar társadalom. A színház is képes megmozgatni, sokan pontosan megértették, mi a jelentősége egy vendégelőadásnak az orosz–ukrán háború idején, különösen, ha a színpadon kárpátaljai magyar színészek állnak.

A színházi világnap egy-egy jelentős rendező, író vagy színész által megfogalmazott üzenetét minden évben felolvassák a magyar színpadokon. Március 27-ét a bécsi székhelyű Nemzetközi Színházi Intézet jelölte ki 1962-ben negyven ország egyetértésével annak emlékére, hogy ezen a napon nyílt meg Párizsban a Nemzetek Színháza. Tavaly Helen Mirren Oscar-díjas angol színésznő, tavalyelőtt Shahid Nadeem pakisztáni drámaíró fogalmazta meg a világnapra szánt üzenetét. A koronavírus-járvány miatt bezárt színházak online terében megtartott színházünnepen a színésznő és a drámaíró arról üzentek, hogy itt az ideje: a színháznak újra szentéllyé kell válnia, vissza kell szereznie spiritualitását. „Rendkívül nehéz időszak köszöntött az előadó-művészetekre, rengeteg alkotó, technikus, színházi szakember küzd most egy olyan szakmában, amelyhez eleve hozzátartozik a bizonytalanság. Talán ez a mindig jelenlévő bizonytalanság még alkalmasabbá teszi őket arra, hogy bölcsességgel és bátorsággal vészeljék át a pandémiát. Amióta létezünk ezen a bolygón, azóta mesélünk történeteket egymásnak.

Gyönyörű színházi kultúránk is addig fog élni, amíg mi, emberek a Földön vagyunk. Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők kreativitását nem lehet elfojtani – az nemsokára ismét ki fog bontakozni, friss energiákat megmozgatva és újraértelmezve a világot, amin valamen­nyien osztozunk. Már alig várom!” – írta Helen Mirren. Jóslata egyelőre nem vált valóra a Kárpát-medencében. A pandémia elmúlóban, az orosz–ukrán háború azonban kitört, társulatok működése lehetetlenül el a szomszédban, sőt színházépületeket dönt romba a háború. Túlélők után kutatnak a rakétatámadással lebombázott ukrajnai kikötőváros, Mariupol színházában. A híradások szerint ezerháromszázan tartózkodtak a színházban, nem előadásra mentek, az életüket akarták megmenteni. A dél-ukrajnai Herszont megszálló csapatok elrabolták az ország egyik legjelentősebb színházi rendezőjét, Olekszandr Knigát. A hírekben többek között azt is olvashatjuk, hogy menekülteket, földönfutóvá vált családokat befogadó színházépületeket is szétlőtt az orosz hadsereg. Háború idején nemcsak a múzsák hallgatnak, hanem a színházakat is lerombolják…