Szégyentan

Azt a fajta honfibút (honleánybút és hon-nem-tudni-mi-bút) ellenben nem tudom értelmezni, amelynek a kifejezése így ölt testet. (Ady, Petőfi stb. vonatkozó kicsavart logikával ide citálható idézeteit ismerem, de nem tartom érvnek, mert azokból sütött a hazaszeretet.)

Ez leginkább egy fajta adaptációs kényszernek tűnik: alkalmazkodjunk ahhoz a mikróközösségez, akiket elszomorít a választás eredménye és ezt úgy fejezzük ki, hogy eltoljuk magunktól a nemzeti örökségünket. Hanem ez nem csupán bornírt, hanem értelmetlen is.

Tele az ország olyan magyarokkal (magyar zsidókkal, magyar svábokkal, magyar bunyeváccal, budai magyarral, vidéki magyarral stb.), akik radikálisan mást gondolnak a világról, mint én, és/vagy homlokegyenest más az ízlésük, a referenciapontjaik.

No és? Ettől én még egy büszke budai magyar zsidó vagyok, aki legföljebb azt röstellhetem, ha magam hülyeségeket csinálok. Hiszen ez az ország én is vagyok. A családom is az ország. Mindig így volt (ameddig a családi emlékezet ér) és mindig így lesz, amíg élek.

Ha valami galiba lenne, s képes vagyok rá, megpróbálok részt venni a kijavításában, pont azért, mert a részem. Ahogy mondjuk nincs kedvemre, hogy kezd hordóhasam lenni, tehát igyekszem lefogyni. Bármilyen is a hasam: részem és adottság. Ugyanez áll, mert nem állhat más, a hazámra is.

Amúgy pedig, ha kinézek az ablakon a Szabadság-szobor, a nemzeti lobogó, a hegy látképével, szűkebbre húzva a szemhatárt, pedig az utcán sétáló derűs környékbeliekkel szembesülök.

Miképp szégyellhetnék bármit? Szeretem. Nem szégyellem a magukat szégyellőket sem, csak sajnálom.

