Legyen vége már az őrületnek!

Ám az Európai Unió nem ezt teszi. Az Euró­pai Unió odavan. Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle vagy éppen Valéry Giscard d’Estaing hűlt helyén hülye senkik termettek. Ma egy Frans Timmermans foglalja össze a teendőket.

Nem, nem a háború mielőbbi befejezését, a béke kikényszerítését, nem a normalitás és a win-win szituáció mielőbbi visszaállítását – ugyan, dehogy! Hová is jutnánk ezzel a felfogással! Timmermans elvtárs összefoglalása szerint elegendő egy felvilágosult európainak a 18 fok meleg is télen, elegendő és üdvös a biciklizés, bőven elég háromhetente fürdeni, a testszag úgyis elmúlik egy idő után, és a bőrnek is jót tesz a kosz, mosni sem kell többet, elég a ruhát szellőztetni – továbbá nem kell annyi húst zabálni, de ha mégis, sokkal jobb a műhús, nem kell annyi tej sem, sajt sem, nem kell annyi semmi sem.

Nicolae Ceausescu ordítva röhög a pokolban, és éppen a fellebbezését írja, mert hát ő csak megelőzte korát, nem véletlenül hívták a Kárpátok géniuszának, ugye. Ugye…

S mit számít, ha leáll Európa ipara, leállnak a gazdaságaink, összeomlanak a piacaink, tömegek kerülnek az utcára, mindenhol társadalmi robbanás jön, tűzzel, vérrel és vassal – kit érdekel, amikor a nemi szervével zongorázó CIA-ügynökről van szó, meg a jóemberkedésről van szó, és különben is, a legfontosabb már meg van oldva, hiszen a férfiak is szülhetnek már gyereket, ami persze teljesen értelmetlen, hiszen gyereket szülni amúgy bűn az emberiség és a még ennél is sokkal szebb jövő ellen. Felvilágosult, modern nyugati ember már nem szül és nem vállal gyereket, legfeljebb ha férfi, viszont a nyugati ember nagyon örül és tapsikol, ha a harmadik világ leírhatatlan nyomorában tízesével szülik a gyerekeket a semmire, semmi baj, azok majd mind idejönnek, a mi jóemberkedő és befogadó országainkba, majd mi befogadjuk és eltartjuk őket.

És ha nem tetszik nekik a kultúránk, akkor sincs semmi baj, majd mi leszokunk a saját kultúránkról, hagyományainkról, hitünkről, szokásainkról, helyette tiszteljük mindenki másét, és a fiaink pedig szülnek. Egy nagy, csinos, életerős ürüléket. Mert pont azt is érdemeljük. Hol hazugság van, ott hazugság van, ott mindenki szem a láncban.

A Nyugat ma: egy roncs. Amely ráadásul szégyelli egykorvolt nagyságát.

A Nyugat ma: az önfeladás, mely felvilágosodásnak, modernségnek hazudja önmagát.

A Nyugat ma: a normalitás tagadása és megvetése, minden torz, beteg, undorító és ocsmány piedesztálra emelése.

A Nyugat ma: identitásvesztés, identitástagadás.

A Nyugat ma: perverzitás.

A Nyugat ma: istentelenség, családtalanság, vagyis gyengeség.

A Nyugat ma: a Római szín.

A Nyugat ma: a Londoni szín.

A Nyugat ma: a Falanszter.

A Nyugat ma: műhús, műtej, műanyag, műemberek és hús-vér migránsok, 18 fok és hideg víz.

A Nyugat ma egy semmi. Illúziónk. És illúzióink vége.

S közben háború dúl. És mindenki hazudik. És csak az Egyesült Államok röhög a markába. Csak az Egyesült Államok jár jól. A mi új Szovjetuniónk…

Van egy tanmesém. Aldous Huxley írta, jó ötven-hatvan évvel ezelőtt, így szól: „Vegyük például azt az egyszerű esetet, amikor néhány évvel ezelőtt a természetvédelmi szolgálat a Grand Canyon északi részén található Kaibab erdőben élő különleges szarvasok védelmére szánta el magát. Már csak néhány ezer szarvas élt ezen a területen. Úgy gondolták, a szarvasokat az elszaporodott hegyi oroszlánok veszélyeztetik, ezért nagy részüket kivadászták. Ennek eredményeképpen a szarvasállomány négyezerről csaknem négyszázezerre emelkedett. A szarvasok aztán a Kaibab erdő jelentős részét lelegelték, majd szörnyű járványok törtek ki közöttük, és úgy hullottak, mint a legyek. Az egyensúly csak a hegyi oroszlánok újratelepítése után állt helyre, amikor ezek leölték a legbetegebb szarvasokat. A túllegelés megszűnése óta az erdő ismét magához tért, és a szarvasok is jól érzik magukat.”

Valami történhetett itt, a mi Kaibab erdőnkben az elmúlt hatvan év alatt, mert amikor én megszülettem (hatvan éve), három és fél milliárd ember élt benne. Most mindjárt nyolcmilliárd. Ideje van talán az oroszlánoknak s a torz, a beteg eltűnésének.

Mert élhetnénk talán nyolcmilliárdnyian is békességben, jólétben, win-win szituációban, de ahhoz az kell, hogy ne hazudjunk többé. S akik hazudnak, azokat mind-mind eltakarítsuk. Kíméletlenül.