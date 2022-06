A magyar vármegye hagyománya és jövője

A XIX. században voltak olyan vármegyék Magyarországon, amelyek a reformkor gazdasági-társadalmi reformjainak támogatóiként, a magyar szabadság előmozdítójaként váltak híressé. Kossuth Lajos, Fáy András, Nyáry Pál Pest vármegyéje, Deák Ferenc Zala vármegyéje, Beöthy Ödön Bihar vármegyéje a magyar polgári átalakulás előremozdítójaként szerzett hírnevet. Nem titkolható, hogy voltak olyan vármegyék, amelyek vezetése a XIX. században a maradiság, a reformok hátráltatása vagy a parasztokkal szembeni embertelen bánásmód miatt mintául szolgáltak báró Eötvös József A falu jegyzője című regényéhez.

Az 1848-as, az 1870-es és 1876-os polgári átalakulás hozta létre a modern, polgári vármegyét, amelyben a főispán immár a kormány embereként vezette a vármegyei közigazgatást, míg a vármegyei törvényhatóságot (mai értelemben: közgyűlést) vezető alispánt közvetlenül választották. A vármegye mint helyi szintű közigazgatási szerv az 1919-es tanácsköztársaság kivételével folyamatosan fennállt. Az 1920-as trianoni békediktátum a hatvanhárom magyarországi és nyolc horvátországi vármegye, valamint Fiume önálló közigazgatási egység jelentős részét elcsatolta Magyarországról, a megmaradt vármegyék és vármegyetöredékek egyesítésével huszonöt vármegye jött létre. Az 1938–1941-es területgyarapodást követően a vármegyék száma megnövekedett, majd 1945 és 1949 között ismét huszonöt vármegyéje volt az országnak.

1945 és 1949 között voltak szociáldemokrata és kommunista főispánok is Magyarországon. Az 1949-ben megalkotott közigazgatási reform megszüntette a történelmi hagyományú vármegyerendszert, és helyette erős megyei tanácselnöki, egyszemélyes vezetéssel tizenkilenc megyét hozott létre.

Az 1988–1990-es közjogi rendszerváltozás számos polgári közigazgatási intézményt helyreállított. A megyei közigazgatás rendszerében a pártállami-szocialista jogintézményrendszert részben magyar polgári, részben német minta alapján új közigazgatási rendszer váltotta fel. A „vármegye”, a „főispán”, az „alispán” kifejezések használatát a magyar baloldal bizonyos történelmi érzékenységekre hivatkozva megakadályozta. A posztkommunisták a parasztokat elnyomó, „deresre húzó”, bebörtönző, feudális, félfeudális vármegyére, illetve Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének a Zsidó községnevet is eltörlő 1938–1944 közti alispánjára, az 1944-ben belügyi államtitkárként a magyarországi holoka­uszt egyik főbűnösére, Endre Lászlóra hivatkozva ellenezték-ellenzik a hagyományos közigazgatási elnevezések helyreállítását.

A parasztokat elnyomó vármegyei vezetők a XIX. században is kisebbségben voltak. Pest, Zala és más vármegyéknek a reformkorban vállalt szerepe ennél sokkal jelentősebb! Endre László belügyi államtitkár is volt, a szintén háborús bűnös, a náci Németországot kiszolgáló Sztójay Döme miniszterelnök, Jaross Andor pedig belügyminiszter. E személyek szégyenfoltjai a magyar történelemnek, mégsem merült fel a miniszterelnöki, belügyminiszteri, belügyi államtitkári tisztségek eltörlése! Évszázados intézményeket az azokat vezető hazaárulók nem szennyezhetnek be.