A marxista filozófus hanyatlása

TGM (Tamás Gáspár Miklós) egykoron liberális, ma marxista filozófus (olyan jó lenne egyszer hallani, vajon a marxisták hogyan viszonyulnak Marx antiszemitizmusához!), a Transtelexen szólt hozzá az Orbán Viktor Tusványoson elmondott beszéde körül kibontakozó (mű)botrányhoz.

Mindjárt az elején szögezzük le, hogy TGM olvasása mindeddig igazi intellektuális élvezetet jelentett, mert bár fényévekre van egymástól a világlátásunk, de a marxista filozófus soha nem tűnt okoskodó, ám semmitmondó hülyének, másrészt a mai világ szörnyűségének jellemzésében gyakorta gondoltuk ugyanazt vagy gondoltunk hasonlót. Legfeljebb a „megoldásban” jutottunk homlokegyenest más következtetésre, de hát ez talán elfogadható és természetes.

TGM legutóbbi írása sajnos a hanyatlás jegyeit mutatja. Talán apróságnak tűnik, de muszáj ezzel kezdenem. TGM ugyanis mindjárt cikkének elején – rá eddig nem jellemző módon – okoskodó, ám semmitmondó hülyeként tűnik fel. Ez a helyzet, amikor ezt a megállapítást teszi: „A magyar miniszterelnök szerint a Kárpát-medencében (helyesen: a Duna-medencében, mert hegyeknek nincs vízgyűjtő medencéjük, ám folyamoknak van)” – satöbbi, satöbbi.

Nos, itt válik TGM egy okoskodó, ám semmitmondó hülyévé. Nézzük a tényeket – bár elég nehéz eldönteni, hol is kezdje az ember. De talán kezdjük a kályhánál, vagyis az általános iskolák 5–8. osztályosainak szóló földrajz tankönyvénél:

„Az Alpok, a Dinári-hegység és a Kárpátok koszorúja által körülölelt medencevidék Euró­pa egyik legegységesebb nagytája. Egy 330 000 négyzetkilométer kiterjedésű földrajzi egység, amely a legfeltűnőbb képződmény Európa domborzati térképén vagy egy műholdfel­vé­telen. A Kárpát-medence-vidéket hiába keresnéd a földtörténeti régmúltat ábrázoló térképeken. Csak 25 millió évvel ezelőtt került egymás közelébe az a két kőzetlemez-töredék, amelyek forgolódása és préselődése következtében összeállt a Kárpát-medence, és a pereméhez gyűrődött, kiemelkedett a Kárpátok íve.”

Nem hiszem, hogy ez bármilyen kiegészítésre szorulna. De talán nézzük meg a (földrajzi) medence fogalom definícióját is:

„A medence mint földrajzi fogalom általában hegyláncoktól körülfogott területet jelent. A medence általában nagyobb, többé-kevésbé zárt, homorú felszínű alakulat. Lehet egészében sík, de lehet tagolt is, síkságok, dombságok, középhegységek váltakozhatnak benne. Magyarország szempontjából kiemelkedő jelentőségű a Kárpát-medence.”

Végezetül idézem még a Földrajzi fogalomtár című munkát (szerző dr. Makádi Mariann):

„Medence: minden oldalról befelé néző lejtőkkel határolt, kerek vagy szabálytalan alakú, zárt vagy egy helyen nyitott térszíni bemélyedés, negatív felszínforma, amely lehet vetődéssel kialakult szerkezet, illetve erózióval vagy akkumulációval létrejött felszínforma. Medencevidék: medence az azt körülvevő hegységkerettel együtt.”

Akkor talán ennyit a medencékről s a Kárpát-medencéről. Örülök, hogy segíthettem.

És akkor nézzük tovább a fontosabb megállapításokat – mindjárt ezt:

„Mielőtt továbbhaladnánk, tisztázzunk valamit. A miniszterelnök bírálói gúnyosan – amúgy bután és tudatlanul – arra hivatkoznak, hogy faj csak egy van, az emberfaj, tehát Orbán Viktor szóhasználatával van gond. Ez nevetséges. A »faj« szót többféleképpen használják, általában arra a jelenségre, hogy skandináv fehérek és fekete-afrikaiak, indiaiak és kínaiak külleme eltér egymástól (nem szólva történelmükről, vallásukról és kultúrájukról).”

Gyurcsányi módra összerakták

Igen, ez nagyjából rendben is van, helyretettük a „fajt”, ez nagy öröm, s azt is mindjárt leszögezhetjük, hogy Orbán Viktor nem áll és soha nem állt Gobineau hírhedt könyvének szellemi alapján. Ez egyszerűen le- és megtagadhatatlan tény. És akkor itt be is fejezhetnénk ezt az egészet, de nem fejezhetjük be, ugyanis most ismét azzal állunk szemben, amit Gyurcsány Ferenc oly kiválóan összefoglalt már egyszer – emlékezzünk csak:

„Mi csináltuk meg a »köteles akciót is«. Semmi kétség: ami elhangzik, az képileg erőteljes, sőt durva, de nem agresszív és nem fenyegető. Kövér nem akar akasztani. De amit mond, az – egy kis rossz szándékkal – ellene fordítható. Még kiforgatni se nagyon kell, csak kihasználni a benne rejlő lehetőségeket […] És összerakjuk. Fölhozatjuk még aznap reggel az egy szem kazettát, ami van, lejátsszuk a sajtónak. Szili Kati félig oldalra hajtott fejjel, sírós hangon mondja el, hogy ez milyen borzasztó. Nagyszombaton Lendvai Ildikó még a Fidesznek kézbesít mindenfajta leveleket, és elindítjuk azt az SMS-kampányt, amelynek a vége a köteles tüntetés.”

Pontosan erről van szó most is. A politika világának Gyurcsányhoz megszólalásig hasonló hazai és nemzetközi gazemberei, Verhofstadttól Cseh K.-ig, valamint a média világának ugyanilyen gazemberei, a Politicótól a 444-ig most éppen „összerakják”. És „félig oldalra hajtott fejjel, sírós hangon” mondják el, „hogy ez milyen borzasztó”.