Csak jobboldali fordulat hozhat változást a világban

E két helyszín sorsdöntő lesz a nyugati civilizáció jövőjét illetően. A republikánusoknak jelenleg minden esélye megvan arra, hogy többséget szerezzenek mind a szenátusban, mind a képviselőházban, ami alapjaiban nehezítheti meg a Biden-adminisztráció előtt álló két esztendőt a következő elnökválasztásig. Nem véletlen, hogy a demokraták mindent elkövetnek azért, hogy Donald Trump és a republikánusok népszerűségét csorbítsák – ha kell, akár az állami szervek közreműködésével, ami egyébként nagy port kavar az amerikai közéletben. A félidős választáshoz mérhető téttel bír Európában a szeptember 25-én esedékes előre hozott parlamenti választás Olaszországban, amely új lendületet és új erőt adhat a jobboldali, konzervatív, nemzeti erők számára az EP-választást megelőzően.

A közvélemény-kutatások alapján komoly esély mutatkozik arra, hogy az olasz emberek végre nemet mondanak a progresszív baloldal káoszkormányzására, amely továbbra is elkötelezett az illegális bevándorlás támogatása, a keresztény értékek semmibevétele, valamint az elhibázott szocialista gazdaságpolitika mellett. Amennyiben az Olasz Testvérek, a Liga és a Forza Italia alkotta jobboldali szövetség megszerzi a kormányzáshoz szükséges támogatást, úgy Magyarország is egy újabb komoly szövetségessel gazdagodhat az előttünk álló, kihívásokkal teli időszakban. Az esélyt azonban még be kell váltani, amely nem rajtunk, hanem az amerikai republikánusokon és az olasz jobboldali pártszövetségen áll. Amennyiben sikeresek lesznek a patrióta erők, úgy egy egyre erősödő, a világban együttműködésre kész jobboldallal kell számolnia a globalistáknak – mind az amerikai, mind az európai kontinensen.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elemzője

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)