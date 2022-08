Az Orbán-recept: a jobboldal le tudja győzni és ellenzékben tudja tartani a baloldalt

Deák Dániel emlékeztetett, a miniszterelnök tusnádfürdői beszédében is két részre osztotta a kormányzati ciklust: 2022–24-ig, majd az amerikai elnökválasztás utáni két évben egy prosperáló periódusra számít Orbán Viktor is. Koskovics Zoltán hozzátette, hogy az Alapjogokért Központ által szervezett budapesti CPAC-en is olyan jelentős beszédet mondott el a magyar kormányfő, hogy az azt követő brazíliai CPAC-en is Orbán Viktor beszédét elemezték.

Orbán Viktor megfogalmazott egy 12 pontból álló receptet, amely irányt mutat afelé, hogy a jobboldal le tudja győzni és legyőzve tudja tartani a baloldalt. A baloldalon azt hiszem azért vágta ki ez a biztosítékot annyira, mert működőképes receptet látnak. A jobboldal pedig éppen ezért tanulmányozza ilyen mértékben és ezért kapott ekkora nyilvánosságot a világ konzervatív közvéleményében

– mutatott rá Koskovics.

Deák Dániel szerint a magyar jobboldal kiemelkedő teljesítménye már a kampányban is látszott, ezért is van, hogy már nem minden esetben a magyarok tanulnak az amerikai tanácsadóktól, hanem Nyugatról jönnek, hogy a Fidesz kampánytechnikáit és politizálását lessék el.

Az igazság órájában Dallasból, a CPAC-ről kapcsolták Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, aki elmondta: „Bár Magyarország formálisan, a méreténél, gazdasági súlyánál fogva értelemszerűen nem kellene hogy annyira fajsúlyos szereplő legyen, de pontosan az elmúlt tizenkét év kormányzása, annak a víziója, stratégiája és a társadalompolitikai sikere az, ami felkeltette az amerikai konzervatívok és a világ konzervatívjainak is az érdeklődését.”

A főigazgató hozzátette, a CPAC fő célja, hogy a nemzetek nemzetközi szinten hálózatosodjanak, és ha szükséges, együtt tudjanak mozdulni, hogy kiálljanak az Isten, haza, család hármas egységéért.

Az orosz–ukrán háború kapcsán az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője elmondta, Donald Trump a kezdetek óta ugyanazon a véleményen van, mint a magyar kormány, hogy ezt a háborút minél előbb be kell fejezni. Koskovics hozzátette, erkölcsileg rendben van, hogy az agresszort meg akarják büntetni, de mind az EU, mind Washington egy olyan szankciós politikát választott, amellyel csak önmagának árt, rövid és hosszú távon egyaránt, hiszen rövid távon az energiaválság és az orosz és ukrán termékek hiánya a piacról, hosszú távon pedig az élelmiszerhiány miatt a Közel-Keletről és Fekete-Afrikából meginduló újabb migrációs hullámmal kell számolni.

