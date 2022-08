Politikai ligát vált Orbán Viktor az Egyesült Államokban

Az elmúlt évtizedben a magyar kormányfő Európában már bebizonyította, hogy ami a nemzetközi politikát és kapcsolattartást illeti, megkerülhetetlen szereplővé nőtte ki magát. Azonban a héten, a tengerentúlon megrendezésre kerülő legfontosabb amerikai konzervatív rendezvényen való részvétele, s várható nyitóbeszéde már arra enged következtetni, hogy Orbán politikai ligát váltott, víziójára immáron nemzetközi figyelem irányul.Nem sokkal azt követően, hogy idén áprilisban az Orbán Viktor vezette kormánypártok megnyerték a sorsdöntő országgyűlési választásokat, számos ellenzéki politikus, valamint kommentátor és sajtómunkás a miniszterelnök további diplomáciai elszigetelődését vetítette előre, nemcsak az általuk antidemokratikusnak vélt választási eredmény miatt, hanem annak az Orbán által képviselt nemzetközi politikai vonalnak köszönhetően is, miszerint az orosz–ukrán konfliktus egyetlen megoldása a béke, amelynek előfeltétele a béketárgyalások mihamarabbi megkezdése. Természetesen ez utóbbi józan ész alapú, Európában mégis eleinte különutasnak számító vélemény miatt még a nemzetközi sajtó is azt pedzegette, hogy a magyar kormányfő valószínűleg most vágta el magát véglegesen a nemzetközi szövetségeseitől.