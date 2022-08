Stratégiai csomópontok

Ahhoz azonban, hogy ilyen magától értetődő közösség létrejöjjön, a publikumot összetartó közös élmények kellenek. A jobboldal még a 2002-es választási vereségből, a 2006-os sokkok sorozatából (őszödi beszéd, rendőrterror, gazdasági összeomlás és eladósodás) is erőt tudott meríteni, nemhogy a 2006 őszétől megindult győzelmi hengerből, mely zsinórban tizenhárom országos választás megnyerésében ölt testet. Ez a tendencia (is) kínál alapot a hálózatosodásra, melyre nemcsak nemzetközi téren, de magától értetődően idehaza is folyamatos szüksége van a jobboldalnak: a networkingre, a találkozásokra, az összetartozás élményének megélésére, az egészséges „mi” tudat elmélyítésére.

Ezt igazolják az elmúlt fél év hazai rendezésű fesztiváljai, akciókonferenciái, találkozási hálói is. A sort az Alapjogokért Központ által szervezett CPAC Hungary kezdte még májusban, egy hónappal azután, hogy a jobboldal történelmi jelentőségű győzelmet aratott. Ez a siker, valamint az utóbbi három kormányzati ciklus kiemelkedő eredményei hazánkat véleményem szerint a konzervatív közösség egyik leginkább irigyelt tagjává tették. Nem véletlen, hogy a budapesti konferenciára a világ minden pontjáról idesereglettek a magyar receptet közelebbről megismerni vágyók. Mondhatnám, hogy minden kívánságuk így teljesüljön, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédében ennek a kiemelkedő politikai teljesítménynek a fortélyait árulta el 12 pontba sűrítve. Az első, euró­pai helyszínen megrendezett konzervatív politikai dzsembori azonban nemcsak emiatt lesz emlékezetes, hanem a küldetésének köszönhetően is. Ez nem más, mint a nemzeti erők nemzetközi összefogásának erősítése, elérése, a liberálisok által évekkel ezelőtt kitalált, de ezúttal jó értelemben használt hálózatépítés és szövetségkeresés előmozdítása.

Az „együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” gondolat sosem volt aktuálisabb, mint ebben az évtizedben. Koronavírus-járvány, háború Ukrajna és Oroszország között, energetikai krízis és ennek nyomán felerősödő migráció. Mind olyan globális kihívások, melyekre működő lokális választ szeretnénk adni. A CPAC Hungary ennek a lehetőségét megteremtette – és persze bizonyos formában folytatódott a dallasi CPAC-en is, szintén a magyar kormányfő stratégiai távlatokat feszegető beszédével.

Hasonló elgondolásból és a jobboldal olthatatlan tanulási vágyából fakadóan jött létre az MCC Feszt is, amely Közép-Európa legjelentősebb szakmai és közéleti, egyben könnyűzenei fesztiváljává növi ki magát lassan. Az egyre komolyabb hagyománnyal rendelkező, jobboldali közéleti események közé már évtizedekkel korábban felkerült Tusványos, melynek mind belpolitikai, mind külpolitikai üzenete, a jobboldali tábort összetartó értéke van. Megtestesíti azt a rendszerváltoztatás utáni konzervatív gondolatot, hogy lélekben tizenötmillió magyarért felelős a nemzet mindenkori vezetése. Ez a nemzetegyesítő üzenet nemcsak szimbolikus tartalommal bír, hiszen Orbán Viktor rendre kimerítő és a libernyák nyilvánosságot frappánsan őrületbe kergető értekezést tart Erdélyben. Tusványos emiatt a nemzeti összetartozás fontos kifejezője, a jobboldali politikai közösség sikerének egyik alappillére.