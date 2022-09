Nyugat-Európa: gazdasági válság radikális szélsőségekkel

Ennek a mélyülő recessziónak első elszenvedői leginkább a migrációs hátterű emberek lesznek. Hiszen a bevándorlók első és második generációs leszármazottjainak döntő része a társadalmi ranglétra legalsó pozícióit foglalja el. Ehhez érkeztek az elmúlt hét esztendő során több millióan Észak-Afrikából és a Közel-Keletről. Ezek az emberek azzal a naiv hittel jöttek, hogy itt a tejjel-mézzel folyó Kánaán vár rájuk. Amit a balliberális politikai elit és médiája a mai napig közvetít feléjük, hogy bátran induljanak útnak további milliók.

Közben a nyugati szociális háló egyre vékonyabb, egyre szakadozottabb. Ugyanis válság van. Saját adófizető polgárai­nak is egyre nagyobb hányada szorulna támogatásra. Amikor pedig majd kiderül, hogy a jóléti kasszák sem kimeríthetetlenek, akkor jöhet el az igazi veszélyek korszaka. Az illegálisan Nyugat-Európában tartózkodó milliók ellátása, támogatása első lépésként kerül veszélybe. Ezt követi majd a bevándorló hátterű állampolgárok szociális helyzetének megroppanása. Ez pedig már alapvetően új biztonsági fenyegetést fog generálni. Mert ezek az emberek támogatást, megértést fognak keresni.

Már a 2015-ös európai terrorhullám óta tudjuk, hogy a radikális iszlamista eszméket terjesztő mecsetek, az azt prédikáló imámok számára mindig elsőrendű célpontok a nehéz helyzetű, gyökértelen, frusztrált migránsok. A szociális segélyek csökkenését, munkahelyük elvesztését könnyen lehet majd magyarázni vallási előítéletekkel, lappangó rasszizmussal. A düh, az elkeseredés és kilátástalanság érzése néhány hónap vagy akár néhány nap alatt elvezethet a radikalizálódáshoz. Onnan pedig már tényleg egy lépés a kiszámíthatatlan, ezért megakadályozhatatlan terrortámadások elkövetése. Ez már jóval több, ezért aztán jóval veszélyesebb is egy egyszerű szociális válságnál. A biztonsági szolgálatok talán nem akarják vagy nem merik ezt még néven nevezni. De hogy látják, az biztos.

Ezért is érthetetlen, hogy az unió vezetői jelen helyzetben miért kívánják még ösztönözni is az illegális migrációt. Ezzel egyszerűen csak még több olajat öntenek a tűzre. Magyarországon is félve nézünk a következő hónapok elé. Hiszen látjuk, hogy a déli határainkat folyamatosan ostromolják az illegális migránsok, az orosz–ukrán háború pedig a szemünk előtt eszkalálódik. A mi belső békénk és külső biztonságunk egyre nagyobb értékké válik ebben a veszélyekkel teli világban.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)