El a kezekkel a munkácsi turulszobortól!

A munkácsi városi képviselő-testület felszólította a helyi történelmi múzeumot, hogy szereljék le a munkácsi várban lévő turulmadarat ábrázoló szobrot, és cseréljék le az ukrán állami címerre – számolt be csütörtökön a Mukachevo.net hírportál és a Magyar Távirati Iroda nyomán lapunk is. A döntés után a szobrot rapid módon, délutánra már el is távolították. Vajon kiknek szúrta a szemét és miért éppen most jutott bomlott eszükbe elbontani a város – egyben a kárpátaljai, sőt az egész magyarság – egyik kiemelt történelmi jelképének számító műemléket? Mivel erre nem felel senki a háborúba ájult Ukrajnából, kénytelenek vagyunk mi megkeresni e megdöbbentő és elfogadhatatlan intézkedés magyarázatát.