Most Melonit ütik a fasizmusdoronggal, de mindhiába

Most pedig Olaszországgal szemben lebben a függöny a baloldali–zöldpárti harcban: éppen Georgia Meloni elé kell akadályt gördíteniük, mégpedig több okból is. Először is, intelligens nőről van szó, aki nem kvótáknak köszönheti a sikerét. Ez márpedig hadüzenettel ér fel a baloldali–zöld „woke” Internacionálé számára. Meloni kötelezettséget érez a választói akarat kapcsán, és szuverén hangot megütő olasz miniszterelnökként akar tevékenykedni az Európai Unión belül. Ez megrémíti a holdkóros brüsszeli bürokráciát. Meloni a hagyományos család híve, ami ugyancsak felbőszíti a baloldali „woke” ideológiát. Meloni jól érzi magát Olaszországban; ez pedig a klímavallást szólítja az utolsó csatára. Szereti a hazáját, a népét, és ugyanígy viseltetik más országok és népek iránt is. Ez is harcba indítja a nagy átalakítás levezénylőit.

Melonit 2022-ben ugyanúgy a fasizmusdoronggal ütlegelik, ahogy 2000-ben Schüssellel tették. Manfred Weber feladata pedig az az Európai Néppárt részéről, hogy megakadályozza az olasz kormányalakítást. Ez újabb porcelánokat törhet el az ­unión belül, de nem ér el semmit, ha csak azt nem, hogy Meloni pártja még erősebbé válik.

A szerző 1990 és 2005 között a szászországi SPD-képviselők vezetője, 2019-ben kilépett a Német Szociáldemokrata Pártból

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: NurPhoto via AFP/Riccardo Fabi)