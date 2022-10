A válságon nyerészkedő hiénák

Nézed az iPadedet és ő néz téged. Gyönyörű. Tökélyre fejlesztett képmutatás, mint amikor a gyógyszeripar politikusnak álcázott képviselői korrupcióznak egy jóízűt. És hiába tudjuk mindezt, visszük az extraprofittal ránk sózott baromi drága termékeket, mintha ingyen volna és kötelező lenne. Önfelmentés egy. A konkurenciák sem jobbak a Deákné vásznánál, ugyanez megy. Önfelmentés kettő. Foghatok egy közepes méretű kalapácsot, és miszlikre apríthatom az egész szettet, viszont akkor elveszítem az állásomat és másnap mehetek a won-ton levesbe, családostól. Alkalmazkodási képesség és életösztön. Ezek lettek kihasználva és kimaxolva. De legyen még egy korty Coca-Cola. A mi családunkon ugyan nem gazdagodtak volna meg, tekintve, hogy nem vagyunk közúti helyszínelők és a kilincset is mással tisztítjuk, de ez alighanem az üdítő kivétel.

Viszont elakadtam egy hírnél. Miközben Európa vergődik, az árak elszabadultak, az infláció az egekben, a Coca-Cola például tizenkét százalékos növekedést könyvelhetett el az év első negyedében. És ez még semmi például a Cargill nevű multinacionális élelmiszer-óriás rekord profitjához képest. Hogy nem is hallottunk róluk? De ha azt mondom, hogy ha lenyomunk egy Big Macet, akkor ők (is) híznak, már világosabb a kép. A Cargill egyike a négy legnagyobb élelmiszer-szállítási közvetítőcégének, beszereznek, tárolnak, továbbadnak. Búzát, árpát, gyapotot, génpiszkált szóját, pálmaolajat, takarmányt, húsokat, de dízelolajat és etanolt is. Ami jön. A totális globalizmus jegyében, hiszen ahogy a The Economist egyik cikkében fogalmazott, a búza Ukrajnában nő, Törökországban lesz belőle liszt, amit Kínában gyúrnak tésztává. A lap az élelmiszerek nemzetközi ellátási láncát a kapitalizmus csodájának nevezi, de hajlok rá, hogy a katasztrófakapitalizmus helyénvalóbb kifejezés. És arra is, hogy az elszabadult árak nem csupán a háborús helyzetnek köszönhetők, hanem a válságon nyerészkedő hiénáknak is. Valamint arra is, hogy amennyiben az egyre frusztráltabb tömegek némi didergés közepette mindezt felismerik, mint megannyi holland gazda, Európában kő kövön nem marad.

