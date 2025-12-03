Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Nehéz eligazodni a németeken. Legalábbis a politikusaikon.

Aki még emlékszik néhai Willy Brandt nyugatnémet kancellár varsói látogatására 1970 decemberében, aligha tudja értelmezni mai utódait. A varsói gettó emlékművét megkoszorúzó Brandt térdeplő fotója akkoriban bejárta a világot. „A német történelem szakadékával és a meggyilkolt milliók terhével szembesülve azt tettem, amit mi, emberek, amikor elbuknak a szavak” – fogalmazott emlékirataiban a kancellár. „Willy Brandt úgy ereszkedett térdre, mint egy bűnös – írta a jelenetről beszámoló egyik tudósító. – Imádkozott, hogy a világ megbocsásson a németeknek.”

A megrendült kancellár gesztusa az egész világ előtt egyértelművé tette a gyökeres változás óhaját.

Békés, gyarapodó évtizedek következtek a Németország szerencsésebbik (nyugati) felén élők számára. Szervesen illeszkedett ebbe az ország újraegyesítésének feltételeiről szóló, 1990. október 3-án született hathatalmi megállapodás második cikke: „Német földről a jövőben csak béke indulhat ki, az egyesült Németország soha semmilyen fegyverét nem fogja bevetni.”

Sokáig megmaradt bennünk ez a békét sugárzó, nyugodt ország.

Hogy aztán a jólét vagy a ménkű ütött a németekbe, ki tudja…

Az országot négy cikluson át irányító Angela Merkel nevéhez fűződik az a 2015-ös történelmi döntés, amelynek nyomán pár év alatt több mint egymillió közel-keleti és afrikai bevándorló érkezett Németországba. A Mutti úgy gondolta, országa erős, képes lesz megfelelni egy ilyen kihívásnak: „Wir schaffen das!” – „Megcsináljuk!” Szó se róla, a tárt karokkal fogadott, a német adófizetők pénzéből kapott segélyekből remekül élő bevándorlók nem panaszkodhattak. Hamar belakták az országot. Jól megcsinálták nekik. Mára a lakosság harminc százaléka migrációs hátterű. A többi? A többi próbál alkalmazkodni az új körülményekhez, sötétedés után nem megy ki az utcára, a kaput kettőre zárja…

Nem sokkal a Wir schaffen das! után a Ruhr-vidéki Gelsenkirchenben szobrot állítottak Vlagyimir Iljics Lenin illuzionistának, a kommunizmus ötletgazdájának. Különös. (Korábban csak a megboldogult NDK területén láthattunk ilyet.) Egyesek szerint Lenin felbukkanása várható volt, már a mecsetépítések kezdetén megjósolták, előbb vagy utóbb Vlagyimir Iljics szelleme, sőt szobra is megjelenik Németországban. Különös és ijesztő.