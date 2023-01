Az egyik rendőrnek végül elektromos sokkolót kellett használnia, amire figyelmeztette is Andersont. A rendőrök lenyomva tartották, miközben körülbelül öt másodpercig újra hozzáértek a sokkolóval. A mentő öt perccel ez után érkezett, Andersont kórházba szállították, ahol négy és fél órával később meghalt, mert leállt a szíve.

A toxikológiai jelentés kimutatta, hogy a férfi szervezetében cannabis és kokain is volt. A Los Angeles-i rendőrségen most hatalmas a nyomás, mert egy hét alatt Anderson volt a harmadik fekete férfi, aki rendőri intézkedés közben meghalt. A rendőrség vizsgálatot rendelt el.”

Sajnos itt nem tudják megnézni a rendőrök testkamerája által felvett jelenetsort, pedig az ám az igazi csemege, ha tehetik, keressék meg, a 444 cikkében ott van. S abból minden kiderül.

Nézzük a tényeket – amelyek még a fenti „érzékenyítő” cikkből is kiderülnek:

1.: Egy fekete balesetet okoz Los Angelesben.

2.: Ezt követően úgy dönt, hogy elmenekül a helyszínről, méghozzá oly módon, hogy egyszerűen beszáll valaki más kocsijába – vagyis megpróbálja elvinni valaki autóját (azt nem tudjuk, hogy ezzel együtt azt a valakit el is akarta vinni magával, vagy az kiszállt a saját járművéből).

3.: A kiérkező rendőrök elől elmenekül – többször.

4.: Ellenáll a rendőri intézkedésnek.

5.: Amikor mindezek után végre elkapják és kényszerintézkedést foganatosítanak vele szemben, azonnal elkezd üvölteni, hogy „meg akarnak ölni”, továbbá (ez még jobb!), „segítség, megpróbálnak George Floyd-olni!”

6.: A rendőrök amúgy nem térdelnek a nyakára. (Fontos megjegyezni: úgy száz éve oktatják (oktatták?) a rendőröknek, hogy ilyen esetekben, az erőszakos, a rendőri intézkedésnek ellenálló tetteseknek hogyan kell a nyakukra térdelni. A drogos, erőszakos, bűnöző, terhes nőket fegyverrel kirabló, a rendőri intézkedésnek ellenálló George Floydnak is éppen úgy térdelt a nyakára az a szerencsétlen rendőr, ahogy tanították neki. A drogokkal teleszívott Floyd ezt követően meghalt, mert megállt a szíve. Halálával kissé jobb hely lett a világ. Ellenben a megrothadt lelkű és agyú woke-világ ebből a drogos bűnözőből hőst faragott, a rendőrt pedig élete végéig börtönbe küldte…)

7.: A rendőrök sokkolót használnak az ellenálló tettessel szemben – ezért van náluk sokkoló, ezért része kötelező felszerelésüknek, hogy ilyen esetekben használják. (Az intézkedő rendőrök egyike – csak egyet látunk a felvételen egy pillanatra – fekete!)

8.: A tettes órákkal később a kórházban meghal, mert szívrohamot kap.

9.: A boncolásnál kiderül, hogy tele van drogokkal – nem kell hozzá orvosprofesszornak lenni, hogy az ember összefüggést keressen e tény és a tettes halála között.

10.: Nélkülözhetetlen információ, hogy a rendőri intézkedésnek ellenálló, bedrogozott alak a BLM-alapító unokatestvére – csak tudnám, hogy ez miért fontos az ügy szempontjából, s hogy ez kit érdekel –, de meglátják, ennek a történetnek már jövő héten ez lesz a leghangsúlyosabb része.

11.: Mindezek után elhangzik az obligát mondat: „A Los Angeles-i rendőrségen most hatalmas a nyomás, mert egy hét alatt Anderson volt a harmadik fekete férfi, aki rendőri intézkedés közben meghalt. A rendőrség vizsgálatot rendelt el.”

Nos, kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét.

Amúgy semmit sem kell(ene) vizsgálni, ott a testkamera felvétele, azon rajta van minden. Ám a megrothadt agyú és lelkű woke-világban (amelynek George Floyd a hőse és az ideálja!) nagy a valószínűsége, hogy a drogos fekete lesz a mártír, az intézkedő rendőrök pedig a bűnözők.

S hogy miért van ez így?

Azért, mert az emberi identitások felszámolása után (vallási, nemzeti, nemi identitás) az állam felszámolása van soron. Az állam, az államhatalom, s annak minden attribútuma (leginkább a rendőrség) károsnak és feleslegesnek ítéltetett ebben a woke-világban, ebben a mocskos anarchiában, amelynek végső célja egy világállam létrehozása. „Orbis Unum” – „Egy Világ”, mennyit mosolyogtunk ezen a Zorro legendája című film közben (főszereplő Antonio Banderas, „toxikus maszkulinitás”), és tessék, elérkezett.

Ennek gyakorlati végrehajtásában elévülhetetlen bűnei vannak a Soros nevű gazembernek, aki élete teljes egészében így vagy úgy, de felmérhetetlen károkat okozott az emberiségnek és a világnak, éppen ezért kell ma ezt az elaggott gazembert „filantrópnak” becézgetni woke-körökben.

Ez a Soros – mint nemrég kiderült – dollármilliókkal támogatott olyan szervezeteket (NGO-kat), amelyeknek egy céljuk és feladatuk volt, a rendőrség meggyengítése, munkájának ellehetetlenítése, végső soron felszámolása.

Ez a vén, kártékony gazember dollármilliókat áldozott és áldoz arra, hogy olyan ügyészeket neveztessen ki, akik megfelelően „érzékenyítve” másképpen kezelik a migráns bűnözőket, mint a „bennszülötteket”, és nyilván másképpen a színeseket, mint a fehéreket. Mint nemrégiben kiderült, ezeknek az ügyészeknek egyebek mellett az a dolguk, hogy ha a migráns olyan bűncselekményt követ el, amelynek büntetése automatikusan az országból történő kiutasítás, akkor nem az elkövetett bűncselekménnyel kell megvádolnia, hanem valami olyannal, amiért nem jár automatikusan kiutasítás.

Nos, csak hogy világos legyen: ugyanezek a woke-idióták, woke-gazemberek, BLM-bűnözők, anarchisták, sorosisták, neomarxisták és minden egyéb rendű és rangú kártékonyak és feleslegesek állandóan azt a hazugságot üvöltözik, hogy „minden ember egyenlő”. Ez természetesen nem igaz, nem minden ember egyenlő. A drogos gyilkos soha nem lesz egyenlő az orvosprofesszorral, vagy például a partnereit kutyajelmezben, pórázon sétáltató ratyi sem lesz soha egyenlő a gyermekeit tisztességesen felnevelő családapával. A felvilágosodásban gyökeredző mondat eredetije – ami természetesen igaz is! – úgy szól, hogy „Isten és a törvény előtt minden ember egyenlő.” Igen. Ez tökéletes. Ebből faragtak egy hazugságot, miszerint minden ember egyenlő, majd a törvény előtti egyenlőséget „érzékenyített” (értsd: gazember, esküszegő) ügyészek segítségével megszüntetik.

És bedrogozott, erőszakos, rendőri intézkedésnek ellenálló bűnözőkből faragnak hősöket, a rendőrökből pedig bűnözőket.

Az országuk és a világuk pont így is néz ki.

Kíváncsian várjuk, mi lesz a vizsgálat eredménye. Vajon meghurcolják-e ezeket a szerencsétlen rendőröket is? (Valószínűleg igen.) Ennek vége pedig az kell legyen, hogy előbb-utóbb a rendőrök senkivel szemben sem mernek majd intézkedni, mert nem tudhatják, másnap nem ülnek-e a vádlottak padján, egy „érzékenyített” ügyész vádjaival a nyakukban. Igen, nézed a felvételeket ebben az esetben is, és nem tudsz másra gondolni, csak arra, hogy mi lett volna, ha a rendőrök egyszerűen hagyják elfutni ezt a bedrogozott, ócska alakot. Menjen, amerre lát.

Nos, igen, úgy is lehet, és azt a világot nevezzük majd anarchiának. Nekünk pedig most kell eldöntenünk, akarunk-e abban a világban élni.

(Ui.: Éppen befejeztem az írást, amikor jött a hír: Újbudán egy rohadék megszúrt három rendőrt, az egyikük meg is halt. A rendőrök végül lábon lőtték azt a feleslegesen megszületettet, és elfogták. Ha ez Amerikában történik, már ott sertepertélnének az érzékenyítettek, hogy nem történt-e „túlzott rendőri erőszak”. Imádkozzunk, hogy itt soha ne vergődhessenek hatalomra ezek!)