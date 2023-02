Idegenek az éjszakában

Nem is olyan régen azt gondoltam leírni, hogy a világjárvány és a világháború szélén történő eszement haláltánc mellett és közben már csak az ufók hiányoznak ide, de ők nagyon. A sokak által várva várt harmadik típusú találkozások egyelőre késlekednek (azt a verziót most engedjük el, hogy az idegenek tanulmányozás céljából már régóta köztünk élnek, bár némelyik földlakó tagadhatatlanul úgy viselkedik, mint egy világméretű emberkísérlet irányító testületének tagja), de a szándék megvan. Legalábbis részünkről. Az esetleges kölcsönösségről egy nemrég elém került karikatúra jut eszembe, amelyen két nagy szemű ufonauta beszélget a szájuk elé rajzolt buborékok segítségével, valahogy így: – Nem kellene már leszállni hozzájuk? – Még nem jött el az ideje. Egyelőre bogarakat esznek, hogy megváltoztassák az időjárást.

És tényleg. A jövő mérnökei gőzerővel dolgoznak a mindent eltörölni jelszavának korszerű, progresszív köntösbe öltöztetésén, és aki nem tapsol lelkesen, az minimum elmaradott. De a virtuális átnevelőtáborok már kulcsrakészek, és az ellenségkép is szépen élesedik, előtérben a gyerekekkel és az állatokkal. A haladás töretlen, miként a hasznos hülyék lelkesedése is, miközben a lánglelkű vezetők szokásukhoz híven istennek delirálják magukat. A pásztorbotot felváltja a chatbot. Mindeközben, mint minden átmeneti korban, tapasztalható némi különös egyidejűség. Romantikus apokalipszis, a díszletben kézen fogva andalog a tücsökevés és a mesterséges intelligencia. Az intelligens földönkívüli élet kutatásánál maradva még egy cseppet, nem új keletű dolog ez, de egy ideig az emberiség szinte egy helyben topogott az adattenger partján. Most azonban eleresztettük a kutyát, a mesterséges intelligencia úgy fogdossa az űrből érkező jeleket, hogy közben szűr, szelektál, olyannyira, hogy a többmilliónyi érdekes jelből mára csupán a legizgalmasabbnak tűnő nyolccal vacakol.

Az MI terjed, mint a ragály, a világűrtől Kübekházáig. Ez utóbbi helyen tartották meg a napokban a Mindenki Magyarországa Néppárt alakuló ülését, amelyen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere feltette a kérdést a mesterséges intelligenciának, hogy miként lehetne legyőzni az Orbán-rendszert Magyarországon. Aztán persze az történt, ami várható volt és amit Pista bácsi úgy fogalmazott meg az italboltban, hogy hülye kérdésre hülye válasz. A jelen állás szerinti helyes válasz ugyanis az, hogy ezzel a munícióval sehogy. Ezzel az erővel odavonszolhattak volna Kübekházára egy részecskegyorsítót is, esetleg Donáth Anna jövőkutatóval felturbózva.

Ám ha már így alakult történelmileg, a ChatGPT elnevezésű udvarias alkalmazás íziben és „precízen” összeállított egy hat pontból álló csomagot az egybegyűltek megsegítésére. A javaslat értelmében a siker érdekében támogasd és vegyél részt a tiltakozásokban, támogasd a független médiát, támogasd a demokráciapárti szervezeteket, képezd magad és segíts másoknak tájékozódni, vegyél részt politikai vitákban és szavazz a választásokon. Az a szép ebben, hogy több oldalról is lehet nézegetni. Márki-Zay Péter szerint megvan a recept, szerintem meg a chatbot kifelejtette belőle a majoránnát, mint Majmunka Szindbád húsleveséből, és még szórakozott is velük. Tetézte a bajt, hogy (amint az eseményről szóló tudósításokban olvasom) Márki-Zay Péter a harmadik javaslat kapcsán megjegyezte, hogy csatlakozni is kell ezekhez a szervezetekhez és adományokat adni számukra.

Na, ez utóbbi például nem is olyan régen nem bizonyult elégségesnek a győzelemhez, sőt a tuskó, rovarellenes magyarok még jól fel is szívták magukat. Mert azok meg így vannak bekódolva. Nem eszik a tücsköt az istennek se, és nem akarják pont azzal megmenteni a Földet, hogy kolbásztöltés helyett lótetűt fogdossanak az árokparton. A folyamatos idomítás pedig azt váltja ki belőlük, amiben a legerősebbek: a passzív rezisztenciát. Ha például azt érzékelik, hogy a multinacionális diszkontáruház-láncok látszólag már annyira zöldek, mintha rendszeresen vernék őket, és ezért most éppen az állati fehérjéknek üzennek hadat, holott csupán arról van szó, hogy az agymosás után megindult a harc a tudatmódosított vásárlókért, akkor erre is meglesz a válasz. Mint ahogy arra is meglett, hogy bár az élelmiszerárak már egy éve stagnálnak a kiskereskedelemben, úgy gondolták, eljött az ideje még egyet tolni az extraprofiton, és rákenni a ruszkikra, mert azoknak már úgyis mindegy, és ugyanazzal a lendülettel eldugni és lehazudni az ársapkás termékeket. A kedves vásárló meg otthon maradt kenyeret sütni, esetleg vajat köpülni. Esetleg megkérdezhetnék a chatbotot, hogy miért.