Nemzeti összetartozás: a magyarok megmaradásának titka

A magyarok többsége ragaszkodik a józan gondolkodás kiváltságához. Ennek birtokában képesek vagyunk reálisan megítélni a most is zajló ukrajnai háború okait és ­kilátásait, s elköteleződtünk a béke mellett. Nem illik Csíksomlyóval egy időben említeni az ukrajnai háborút, de tény, hogy ez a háború most és a közelünkben zajlik, a béke melletti kiállás pedig nem tetszik a nyugati héjáknak.