Fájdalmas tyúkszem a történelmi érzékenység

A szlovák külügyminisztérium közleménye a duplafenekes történelemhamisítás iskolapéldája. Ha az érdekük úgy kívánja, ők az Uhorsko (Hungarus) Királyság Mađarskóval, a mai értelemben vett Csonka-Magyarországgal egyenjogú jogutódai. Amikor azonban a nemzetiségi kérdés népszövetségi vitái zajlottak, a „csehszlovákok” a jogfolytonossági kártyát gond nélkül a magyarok kárára játszották ki, a Lex Apponyit a brutális, elnyomó, erőszakos magyarosítás iskolapéldájának nevezve.

Azt hiszem, mi, magyarok ma megelégednénk azzal, ha a szomszéd utódállamok a Lex Apponyi tükörfordítását bevezetnék olyan benne szereplő kitételekkel, miszerint „gondoskodni kell róla, hogy az iskolákban továbbra is [sic!] a tanulók anyanyelvén tudó tanerők alkalmaztassanak”, illetve „az államnyelvet [csupán] olyan szintig kelljen az iskolákban tanítani, hogy a nem magyar nyelvű [sic!] elemi iskolák végzős tanulói az államnyelven szóban és írásban a mindennapi életben el tudjanak igazodni” vagy hogy „a feltételt nem teljesítő iskolák államsegélyük megvonásával büntettessenek”.

Mindez ugyanis azt jelentette: 1) változatlanul érvényben maradtak az elemi iskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII., valamint a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában hozott 1868. évi XLIV. törvénycikkek pozitív kisebbségi intézkedései, minek következtében vegyes lakosságú területeken még a magyar tannyelvű elemi iskolákban is hivatalos tanítási segédnyelvként (valójában valós tannyelvként) szerepelhetett a nemzetiségi nyelv. 2)

A mindennapi életben elvárt alapfokú szóbeli és írásbeli magyar nyelvtudás annyit jelentett, hogy eligazítást tudjon kérni, be tudjon mutatkozni, értelmezni tudjon neki mondott magyar számokat, szükség esetén azokat le is tudja írni, magyar helynévvel és nyelven megtudjon címezni egy postai borítékot, el tudja énekelni magyarul a Himnuszt és a Szózatot, de ezeket is csak felmenő rendszerben, mert korábban ennyi elvárás sem élt a kisebbségiekkel szemben. 3)

Hogy a „kimeneti elégtelen magyarnyelv-tudás” szabályszegésként szankcionálható lett – tény, ahogy az is, hogy az államsegély-visszatartás egyáltalán nem egyenlő súlyú az iskolabezárással vagy -elvétellel, a Szlovákiában mai napig érvényben tartott, sőt alkalmazott Benes-dekrétumi állampolgárság-megvonásokról, a földrablásokról nem is beszélve.

Sajátos módon a mai szomszéd nemzeti-utódállami érvelésnek a Párizs környéki békék adnak egyfajta alapot, de azt is olyan módon, hogy ettől az érvtől a fal adja a másik pofont.

A saint-germaini, illetve a trianoni békeszerződésbe is bekerült ugyanis az a passzus, miszerint az aláíró államok jóvátétel fizetésével tartoznak a szövetséges (antant) hatalmaknak az általuk az Osztrák–Magyar Monarchiából megszerzett (sic!) területek arányában. Ha a szlovák külügyminisztérium magyarázatot vár „az elszakított országrészekre”, akkor kerestesse csak nyugodtan elő ezt a dokumentumot.

A szerző történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa

