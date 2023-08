Orbán országa vár benneteket

– Tényleg elmész Orbán országába?…

Kollégái, ismerősei feddőleg így vonták kérdőre magyar felmenőkkel is bíró lengyel barátomat, amikor megemlítette nekik, hogy családostul Magyarországra készül nyaralni.

Orbán országa. Nyugat, mondjuk Németország felől ez már-már ösztönös klisé, de lám, már a lengyelek is így gondolnak ránk. Nem igényel magyarázatot, hogy miért. Aki állítólag Putyin barátja, aki szerintük Oroszország szövetségese a háborúban, annak csak a pejoratív stigma dukál. Maga a barátom is gyanakvással méregeti a magyar viselkedést a háborús időkben, levélben többször is kifejezte nemtetszését, ugyan miért fogjuk mi az oroszok pártját. Hiába feleltem többször, még egy rozsdás szablyát sem küldtünk az oroszoknak, nemhogy páncélosokat, rakétarendszereket, viszont ukrán menekültek százezreit fogadjuk be, mi tényleg a béke pártján állunk. Az érvek kevéssé hatnak, érzelmi alapon ítélkeznek a népek.

S hát jól tudjuk, a tömegek manipulálását tökélyre fejlesztette a nyugati média, a háborús tudósításokban csak az örökösen, sőt kényszeresen terepszínű rugdalózóban mutatkozó ukrán vezért láttatják rendíthetetlen óriásként, a halottak tízezreit, a jajveszékelő asszonyokat soha nem tárják elénk.

Orbán országa. Már a lengyelek is így gondolnak ránk. Nincs két éve annak, amikor legutóbb, a Lengyelország–Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtező apropóján Lengyelországban, közelebbről Varsóban jártam, és tényleg lépten-nyomon megtapasztaltam, hogy a magyar–lengyel barátság nemcsak pohárköszöntőhöz rendelt áldomás, hanem hétköznapi valóság. Csupán egyetlen kiragadott, de népszerű példával élve: a lengyel drukkerek ma már nem tartanak közös demonstrációkat magyar társaikkal, s talán a himnuszunkat sem tapsolnák meg, sőt jó eséllyel másként illetnék, ha ismét összetalálkoznánk.