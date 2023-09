Zelenszkij, a globális elit bábja

Miután köztársasági elnökünk is tárgyal az ukrán elnökkel, érdemes egy kicsit közelebbről megismerni, ez talán segít a vele való tárgyalások megfelelően arányos kezelésében, elkerülve a túl erőszakos, de a túl engedékeny vonalvezetést is.

Volodimir Zelenszkij, a hadban álló Ukrajna mindig katonai jellegű ruhában megjelenő elnöke hazafi, országát teljes szívvel és erővel védi – ez nem kétséges, ez nem színészet, bár eredetileg egy színészről beszélünk. De vajon kicsoda valójában Zelenszkij? És összességében jót tesz-e hazájának azon túl, hogy indokoltan és érthetően harcol Ukrajnáért, sőt Ukrajna győzelméért a támadó Oroszországgal szemben?

Zelenszkij – aki a 2019-es kampányban a korrupció elleni küzdelmet emelte zászlajára – 2012-től egy offshore cégekből álló hálózatba szállt bele, amelyet Cipruson, Belize-ben és a Brit Virgin-szigeteken jegyeztek be. Ezen túl tagja lett az úgynevezett Maltex nevű társulatnak, amelyen keresztül dollármilliókat mozgattak meg és – hogy finoman fogalmazzunk – nem mindig voltak feddhetetlenek az adóhatóságok előtt. Két héttel az elnökválasztás előtt azután megváltozott a Maltex tulajdonosi köre, a részvényeket – Zelenszkijét is – egy Szerhij Sefir nevű nevű vállalkozóra ruházták át.

De még ezeknél is fontosabb egy személy Zelenszkij életében, aki mintegy a szponzora volt hosszú éveken át, s tán még ma is az. Nem másról van szó, mint

Ihor Kolomojszkijról, a nem éppen törvénytiszteletéről ismert oligarcháról, aki 2019-ben a száz leggazdagabb között volt Ukrajnában. Ő tulajdonolta az 1+1 nevű tévécsatornát, amelyik műsorára tűzte évekkel korábban A nép szolgája nevű sorozatot, melynek főszereplője Zelenszkij volt, aki véletlenek sora folytán tanárból elnök lett, tele jóindulattal, aki leszámol a bűnös oligarchákkal, akik irányítják Ukrajnát.

2016-ban egy film is készült azonos címmel, és láss csodát, 2017-ben Zelenszkij létrehozott egy azonos nevű pártot is, a pénzügyi hátteret pedig vélhetően éppen ez a bizonyos szponzor és támogató adhatta. Zelenszkij így indult neki a 2019-es elnökválasztási kampánynak, s mint jól tudjuk, sikerrel is járt, immár négy éve ő Ukrajna elnöke.