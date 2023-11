A rajongás lélektana

Azahriah mostani sikere nagyon megérdemelt, mert az egész produkciót jól tudták eladni a célcsoportnak. Olyan eseménnyé vált a koncertsorozat, amelyről nem akarnak az emberek lemaradni. Ez majdnem teljesen független attól, amit a koncerten kapnak majd a szórakozni vágyók.

Lehet, hogy fanyalogva jönnek ki, de aki valaha is részt vett egy ilyen gigakoncerten, szinte kizárt, hogy sokan lennének ilyenek. Mert a tömeg morajlása, a közösségi élmény bizony elég szokott lenni, nem kell hozzá kiművelt produkció a színpadon.

Jó húsz évvel ezelőtt az akkori Diákszigeten fellépett a Slayer, amely bizonyos körökben népszerű volt, de azért még a metálrajongók körében is rétegzenének számít. Akkoriban a fiatalok egymástól azt kérdezgették, ki jön Slayerre. Hirtelen felduzzadt a Slayer-rajongók tömege, egy emberként ostromolták a jegyirodákat, pedig azért kis túlzással Tom Araya hangja képes arra is, hogy leszakítsa az ember fejét a nyakáról, ha közel áll a hangszórókhoz, s egyes dalok igazán zúzósak, nem épp rádióbarátak. Mégis óriási siker lett a Slayer, mert nemzetközileg ismert név, és sikerült belőle eseményt varázsolni. Azok pedig, akik alkalmasint inkább hallgatnak popzenét, kellemes diszkóslágereket, talán megdöbbentek a koncert hangerején, és feltehetően nem tettek be a kocsijuk magnójába onnantól fogva Slayert, de bizonyára úgy emlékeznek vissza, hogy nagy élmény volt.