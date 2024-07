A brüsszeli kommün hálája

Hatalmas tévedésben vannak, akik azt hiszik, hogy Ursula von der Leyent csak még jobban magunkra haragítottuk azzal, hogy nem támogattuk az újrázását az Európai Bizottság elnöki székében. Egyrészt azért nincs igazuk, mert a jégcsapszívű német politikusnő így is, úgy is rühell bennünket, magyarokat. Másrészt bármily hihetetlen, van ezeknek a pesszimista honfitársainknak egy örömhírünk: talán éppen amiatt fogja a magyarságot felkarolni, mert nem szavaztuk meg.

Emlékezzünk:

öt éve kinek köszönhette nagyrészt a megválasztását az Európai Bizottság élére? Jelentékeny részben a Fidesz–KDNP 13 európai parlamenti képviselőjének, hiszen a néppárti politikust igen szűk többséggel, a szükséges minimálisnál csupán kilenccel több szavazattal választották meg az EP-ben. Így ha a magyar jobbközép kontingens nem áll ki mellette, egy percig nem tölthette volna be a magas pozíciót.

Tegyük hozzá: eleve csak azért merült fel a neve, mert Emmanuel Macron francia államfő után Orbán Viktor magyar miniszterelnök is őt javasolta az EB-elnöki tisztségre, amire más tagállamok is fogékonynak mutatkoztak.

Nem szavazták meg viszont a volt német védelmi minisztert a szélsőbalos Zöldek. Ha rajtuk múlik, a német nagyasszony öt éven át senki és semmi nem lett volna az Európai Unióban. Hogy mi történt a 2019-es megválasztása után, arra mindenki emlékezhet. Magyarországot ott gáncsolta, büntette, ahol csak érte, a Zöldeknek pedig mindenben kedvezett, valósággal a tenyerén hordozta őket, leste a szavukat.

Mi következik mindebből?

Miután kiderült, hogy Von der Leyen az őt pozícióba segítőkbe folyton belerúg, a rosszakaróinak meg a kegyeit keresi, a formállogika szabályai szerint nem lennénk a Zöldek helyében. A szélsőbaloldali álkörnyezetvédők most megszavazták a sokak által csak Von der Pfizerként emlegetett asszonyságot, tehát hálából ott fog nekik keresztbe tenni, ahol csak bír. Mi viszont végre kedvező elbírálás alá fogunk esni,

mivel szerencsénkre ezúttal nem szavaztuk meg, nem támogattuk a fölfelé bukott német exhadügyminiszter EB-elnökségét.

Azt mondják, a hála nem politikai kategória. Holott a mondás inkább úgy pontos, hogy nem baloldali kategória. Ez is mutatja, hogy Von der Leyen tökéletesen idomult a baloldalhoz, semmilyen tekintetben nem vádolható jobboldalisággal, pláne nem holmi kereszténydemokratasággal. Igazi, stréber baloldali lett, sőt bizonyos értelemben szélsőbaloldalivá vált, papíron jobbközép politikus létére.

De van más is a rovásunkon az EB-elnök pozícióba segítésén kívül, amivel magunkra vonhattuk a brüsszeli istenségek haragját. Most azt is meg akarják rajtunk bosszulni hálából, hogy kötelezettségeinknek megfelelően védjük az Európai Unió külső határait. Nem beszélve a nagy balos felhördülést kiváltó béketörekvéseinkről. Ursula kartársnő szinte undorral, megvetéssel beszélt az EP plenáris ülésén a magyar miniszterelnök békemissziójáról.

De vajon miért ciki az a – ahogy ő nevezte –„békítő misszió”, amitől annyira viszolyognak? Erről valahogyan nem lebbent fel a fátyol. Mint ahogy arról sem, miért bűn az, ha nem engedünk be minden illegális migránst az országba, illetve az EU területére, hogy csak utána érdeklődjük meg, kik ők, mi szél hozta őket és milyen terveik vannak.

Annyira súlyos bűnnek tartják Von der Leyenék ezt a magától értetődő biztonsági elemet, hogy kétszázmillió eurós bírságot tapostak ki számunkra az Európai Bíróságnál. Most meg fenyegetőznek, hogy ha nem szurkoljuk le ezt az irdatlan összeget, napi egymillióval toldják meg a bírságot, s ha nem fizetünk akkor sem, a jogtalanul visszatartott uniós pénzeinkből vonják le a hatalmas summát. Van egy szerény kérdésünk: mi lenne, ha egy házmestert azért büntetnének, mert nem engedi be a drogosokat, rablókat a házba? Vagy ha egy biztonsági őr azért kapna brutális fizetéscsökkentést, mert a bankba bejutni próbáló kasszafúrókat nem a pénzintézet halljában interjúvolná meg szándékaikról, hanem még a bejárat előtt?

Amúgy miért csupán 200 millió eurót követel a brüsszeli kommün? Miért nem a dupláját vagy a tripláját? Gondolják, hogy ennyi elég lesz? Nem kellene az egész magyar költségvetési keret átadására felszólítani a renitens magyar kormányt? Simán bekerülhetnének ezzel a brutális szankcióval a Guinness-rekordok könyvébe.

Szerintünk nem kellene befizetni ezt a hadüzenettel felérő összeget, hisz a tapasztalatok azt mutatják: az útonállók moralitásával rendelkező balos EB találna valami más ürügyet, hogy blokkolja a nekünk törvényesen járó forrásokat. Egyetlen esetben fontoljuk csak meg a követelt pénz egy részének az utalását: ha Von der Leyen is megmutatja vagy a szolgáltató előhalássza az sms-eit, amelyekkel a Pfizerrel 35 milliárd eurós vakcinaüzletet kötött korrupciógyanús, már az Európai Ügyészség által is vizsgált módon. Abból a pénzből mindjárt törleszthetné a nekünk az EU-tól járó, megígért, de soha át nem utalt határvédelmi költségeket is.