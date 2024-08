Az ellenzéki bunkóság dicsérete

Látványos az intellektuális színvonalesés a baloldalon, ami abban is megnyilvánul, hogy valósággal kérkednek saját agresszivitásukkal, suttyóságukkal. Főként az újonnan feltűnt elemek viselkednek úgy, mintha még büszkék is lennének a prosztóságukra. A Tisza Párt vezetői például láthatóan törekednek arra, hogy az arrogancia a védjegyükké váljon. Egyáltalán nincs a jelek szerint ellenükre, hogy egymás után derülnek ki régebbi és jelenbeli garázdaságaik, fizikai erőszakkal történő fenyegetőzéseik.

Új színnel gazdagodott azonban a bunkóságukkal vagy finomabban szólva tájékozatlanságukkal való hivalkodásuk, amikor kiderült, hogy a szektapárt alelnökének, a fenyegetőzős színházi ember Radnai Márknak az egyik kedvence, sőt példaképe Schilling Árpád színházi rendező. Említett úrnak ingoványos művészeti kvalitásaival mélyrehatóan nem is kívánunk foglalkozni, pusztán egyetlen műveltségbeli mozzanatot emelnénk ki szakmai megítéléséhez. A hisztérikusan kormány- és jobboldalellenes, mániákus gusztustalansághalmozó, undorvadász rendező ugyanis pár évvel ezelőtt azon akadt fönn, hogy szerinte a Nélküled című Ismerős Arcok-dalnak náci utalásai vannak.

Úgy fogalmazott egy interjúban 2019 decemberében: „Amikor fel kell állni egy olyan giccses dalra, mint a Nélküled, amiben az »egy vérből valók vagyunk« nyílt náci utalás nemzeti értelmet kap, akkor tényleg kit kell még meggyőzni arról, hogy ez az ideológia fog folyni a színházakból, a mozikból, mindenhonnan?”

Na már most, ha valaki annyira műveletlen, hogy nem tudja, honnan van az „egy vérből valók vagyunk” szöveg, akkor annak a kulturális szintje az általános iskolai követelményeket sem üti meg. Kipling világhírű könyvé­ben Maugli szavai ezek, amit mindenki ismer, aki gyermekkorában olvasta A dzsungel könyvét.

Ki lehet annyira agyalágyult, hogy ezt az alapművet nácinak tartsa? Annak a fejében akkora zűrzavar van, amit kezeltetnie kellene.

Nem az a legfontosabb hiba tehát Schilling Árpáddal, hogy betegesen gyűlöli a magyar jobboldalt és a konzervatív magyar kormányt – hiszen szabad országban élünk, amióta a lakosságverető, az emberekre lövető MSZP–SZDSZ-es Gyurcsány-kormányt leváltották a választók –, hanem az, hogy meglepő mértékben műveletlen, aki még Kipling ikonikus regénye mögött is náci propagandát vél felfedezni.

De hát miért is volna Schilling különb a feleségénél, Sárosdi Lillánál, aki a Marton László köztiszteletnek örvendő színházi rendező elleni, végső soron a halálát okozó rágalomhadjárat kezdeményezője volt? Nem is arra gondolunk témánk szempontjából, milyen színpadra nem való produkciókkal írta be magát a színháztörténet feketekönyvébe. Hanem arra, hogy szintén műveletlenségi rekordot döntött egy gyűlölettől fröcsögő akciója. Emlékezetes: Szarvas Józsefre rontott rá amiatt, mert tanítást vállalt a megújított, ezért az álliberális vérszomjas piranhahad által kicsinálásra, likvidálásra kijelölt SZFE-n. Abba kötött bele, hogy a Kossuth-díjas színművész elszavalta Vörösmarty Mihály Vén cigány című ikonikus költeményét, amelyet a magyarság szinte többedik himnuszaként tisztel.

A korhatárkarikásan vulgáris színpadi jelenléteiről hírhedtté vált színésznő ripacskodó, pszichiáter után kiáltóan fintorgó, sistergő gyűlöletről árulkodó előadásából feketén-fehéren kiderült: Sárosdi, úgy tűnik, nem tudja, milyen költeményt szavalt a kollégája. Kijelentette: tudja, hogy ez egy vers, ám kioktatta Szarvast, leszögezvén, nem mondunk olyat a XXI. században, hogy húzd rá, cigány, elittad az árát, mert az nagyon kínos. Mit mondjunk erre, miután levegővételhez jutottunk a megdöbbenés után? Aki nem ismeri Vörösmarty költeményét, és aki szerint a cigány művészeket piedesztálra emelő remekmű illetlen rasszista cigányozás, annak az IQ-szintje valahol a parketta alatt húzódik. Nem tudni továbbá, miként bírt leérettségizni ilyen sokkoló műveltségbeli szakadékokkal.

Kell-e az iméntieknél valósághűbb, plasztikusabb prezentáció, milyen szinten van a baloldal, illetve a Tisza Párt alelnökének ízlésvilága? Így néz ki Radnai szaktárs példaképének és annak házastársának szellemi nívója. Ide illik a szólás: megtalálta a zsák a foltját.

De miért is beszélünk mi az új ügynökpárt másodhegedűséről, amikor nemrégiben maga az új földszintes ellenzéki fiókmaharadzsa, M. Péter bizonyította be, milyen hatalmas műveltségbeli hiátusokkal volt képes leérettségizni és diplomát szerezni. Sokak elképedésére kijelentette pár hete, hogy József Attila, Szentgyörgyi Albert és Babits Mihály Szegeden született. Minden kisdiák fújja, hogy Babits szekszárdi, József Attila pedig budapesti születésű, s Szentgyörgyi professzorról sem nagy varázslat kideríteni cirka egy perc alatt, hogy a fővárosban látta meg a napvilágot.

Csak a Tisza Párt vezérének jelent mindez újdonságot.

Egy Kádár-rendszerbeli vicc szerint azért jártak ketten a rendőrök egy kutyával, mert az egyik írni tudott, a másik olvasni, az eb pedig vigyázott a két tudósra. Javasoljuk a vicc nyomán, hogy a Tisza-szekta két csúcsértelmiségi vezetője is szerezzen be egy rendőrkutyát – hátha őket is segíti a további szellemi leépülés megállításában.