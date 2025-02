A dánoknak Kaliforniára fáj a foguk

Miközben idehaza a hatalom lehetőségétől megrészegült MLM-esek kétségbeesetten keresgélték Excel-táblázataikban a nem létező programjukat, a dán titkosszolgálat sem tétlenkedett. Tudom, ez így elég szürreálisan hangzik, de nem tehetek róla, ha egyszer ez megy. És még fokozható. A dán hírszerzés szerint ugyanis amennyiben a NATO nem fegyverkezik fel szaporán és Oroszországgal mintegy párhuzamosan, Moszkva már fél évvel az ukrajnai háború befejezése után készen állhat egy újabb invázióra.

Mindezt arra alapozzák, hogy az oroszok megkezdték hadseregük átalakítását, és a Kínából érkező anyagi támogatás, valamint az észak-koreai emberanyag és az iráni fegyverek segítenek felszabadítani erőforrásaikat.

A dánok úgy vélik, hogy az ukrajnai harcok után hat hónappal Oroszország újabb helyi háborút indíthat valamelyik vele szomszédos országban, két éven belül nekimehet a Baltikumnak, és öt éven belül Európa következhet, már amennyiben Amerika elfordítaná tekintetét a kontinenstől.

Amelyet viszont egyelőre többek között Grönlandra függeszt.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor a dánokat nem hagyta el legendás humorérzékük. Eddig nagyjából kétszázezren írták alá azt a petíciót, amelyben bejelentették igényüket Kalifornia megvásárlására, köztük Lars Ulrich a Metallica zenekarból, ami azért, lássuk be, keményen nyomatékosítja a szándékot. Ami teljes mértékben érthető, hiszen már a napokban elhunyt, felejthetetlen Tony Roberts is így biztatta Woody Allent az Annie Hallban: – Kalifornia, Max! Felejtsd el New Yorkot!

Nos igen. Kalifornia az álom szerves része, és a dánok érzik ezt remekül. És amúgy is. A petíció szerint Dániának több napsütésre van szüksége, ezenkívül pálmafákra és görkorcsolyákra. Cserébe többek között adnák a hyggét (ez nagyjából a boldogság, melegség, barátságosság és otthonosság jelentése), a kerékpárutakat és a kiterjedt egészségügyi ellátást, addig is a rövid távú cél az, hogy összeszedjenek félmillió aláírást és egymilliárd dollárt.

Mondjuk azt azért megnézném, amikor Lars von Trier rénszarvasszánon bevonul Hollywoodba és bipolárissá alakítja Batmant és Amerika kapitányt.

Trump elnök azért rendesen belecsapott a heringes hordóba ezzel a Grönland-dologgal, de hát egyrészt az ingatlanbizniszből érkezett, másrészt inkább ajánlatokat tesz, mint hogy demokráciát exportálna és háborúkat indítana. Valószínűleg nem fogja lerohanni sem Kanadát, sem Panamát, de még Mexikót sem, és nem tiltatja be a Hamletet. A legnagyobb ívű elképzelés azonban kétségtelenül a gázai riviéra ötlete, van is körülötte totyorgás rendesen. Arról van szó ugye, hogy Amerika kvázi átvenné Gázát, a palesztinok mennének Jordániába és Egyiptomba, az alagutak helyére pedig valamiféle üdülőövezet kerülne. Ami, lássuk be, nagyságrendekkel jobb, mint egy háborús övezet, úgy nagyjából az idők végezetéig.

Ugyanakkor az egyiptomiak és a jordániaiak egyáltalán nem kérnek a palesztinokból, és ezzel többé-kevésbé így van a komplett arab világ. Bár nyilván van az a pénz, amiért esetleg meggondolják magukat. A kínaiak a törökökhöz hasonlóan elutasítják a tervet, az oroszoknak sem tetszik nagyon, de türelemre intenek, a britek egyazon nyilatkozaton belül közölték, hogy Trumpnak igaza van és mégsem, Amerika európai szövetségesei akár egy országon belül is megosztottak. Vagy akár egy kormányon belül is, amire Hollandia a legjobb példa. A külügyminiszter szerint országa számára ez nem kérdés, mert Gáza a palesztinoké és punktum, és változatlanul a kétállami megoldást támogatja, azaz egy független, életképes palesztin államot, egy biztonságos Izrael mellett.

Ez utóbbit azért elmagyarázhatná konkrétabban a lemészároltak hozzátartozóinak, esetleg annak a kiszabadult túsznak, akinek kiirtották a családját, és aki pontosan úgy nézett ki, mint egy holokauszt-túlélő az amerikai hadsereg fotóarchívumában található felvételeken. A holland külügyérrel egy kormányban található Szabadságpárt elnöke ugyanakkor azt írta az X-en, hogy „nagyon igaz, Trump elnök […] Gáza-probléma megoldva.”

Ez van most, de a helyzet ugye különösen mostanság naponta változhat. Trump akár meg is unhatja a virblit, erre utal az a Hamásznak küldött nem éppen barátságos üzenete, hogy „kinyitja a pokol kapuit”, amennyiben nem bocsátják szabadon az összes elrabolt izraelit. Szijjártó Péter idevonatkozó nyilatkozatát viszont tanítani lehetne a diplomataképzőkben. „Magyarország minden olyan megoldásban érdekelt, ami békét és stabilitást hoz a Közel-Keletre.” Pont így.