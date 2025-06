Büszkeség és balítélet a budapesti pride kapcsán

Harmincöt éve tudható, hogy a jobboldali kormányok alatt hirtelen végveszélybe kerül a demokrácia, az aktuális miniszterelnök rettegett diktátorrá válik. Már Antall Józsefről is ezt kiáltotta világgá legnépszerűbb államfőnk, Göncz papa egy olasz lapban. A korabeli sajtó arról is hírt adott, hogy Antall utóda, Boross Péter nem fogja önként átadni a hatalmat, azaz 1994-ben

nem lesznek demokratikus választások.

A demokrácia halálára ezúttal a pride esetleges betiltásából is következtetni lehet, ami – a balliberális véleményezők szerint – a gyülekezési jog súlyos korlátozásával fog járni. Kommentcsatába keveredve a következő vélemény talált meg. „Jó ízlésű ember nem akar körmenetet, ahol szoknyába bújt pedofil öreg emberek egy rothadó testrészt mutogatnak. […] Ezzel együtt mellettük szól a szabad gyülekezés joga, ahogyan a pride mellett is. Ezért lesz idén hatalmasabb a pride, mint valaha. Attól, hogy egy nevetséges törvénnyel megpróbálják tiltani, nem tudják megakadályozni, maximum szankcionálni, azt meg mindenki lesz…rja. Ezúton is köszönjük a homofób nyugdíjasoknak az ingyenreklámot.” Ezután – pár szóváltást követően – „kellemes végórákat” kívánva nekem, elköszönt.

Fotó híján életkoromra a véleményemből következtetett a kommentelő: ha nem támogatod a pride-ot, csakis demens vénség lehetsz, aki már nem tud lépést tartani a Nyugat korszerű eszméivel. A fogyasztói társadalomban alapkövetelmény a vallással, eszmékkel és lassan a művészettel szemben is, hogy a digitális eszközökhöz hasonlóan a legmodernebb módon szolgálják ki az elvárásokat. Semmiképpen ne legyenek kétezer vagy több száz évesek, hanem olyanok, amelyek épp most gördültek le a tudatipar futószalagjáról.

A szoknyába bújt öreg, pedofil papok és a rothadó testrészek mint körmenet témája még a szabad és demokratikus eszdéeszes idők valamely sajtóterméké­ben látott napvilágot, és láthatóan nagyon megragadta a liberális közeg képzeletét.

Toposzként talán örökké velünk marad, a haladók nagyobb dicsőségére. A balos-ateista világkép legfontosabb elemei: a fideszesek birkák, a Fidesz fasiszta/náci/homofób (ahogy eddig minden jobboldali formáció az volt, s vélhetően az is lesz), a vallás mese, a papok pedofilok, a woke nem létezik (Orbán és Putyin találja ki, hogy ijesztgessenek, mint írta valaki). Ez utóbbi vélemény persze egyszerűen cáfolható, például az egykori demokrata elnökjelölt, Kamala Harris több videóban is lelkesen éltette a woke-ot, ezek ma is láthatók az interneten. A woke-ideológia és a kommunizmus közötti kapcsolatra már számtalan tanulmány rámutatott, de még a mémgyártók is felfigyeltek rá, épp pár napja jött szembe velem egy sarló-kalapácsos, szivárványos zászló egy amerikai oldalon.

Nyikolaj Bergyajev orosz filozófus írta a harmincas években, hogy a marxizmus az orosz messianisztikus hit eltorzult változata. Valójában (pót)vallásként működik, s mint ilyen, a kereszténységet legfőbb konkurenciájának tekinti, és el akarja törölni. Szakrális dimenzióba emeli a proletariátus felszabadításának eszméjét. A proletariátus, illetve a támogatói az abszolút jók, az elnyomó burzsoázia az abszolút gonosz. A harcot anno a kommunista élcsapat irányította, Leninék szerint a proletárok nem voltak elég öntudatosak.

A felszabadítás-megváltás messianisztikus eszméjét sikerrel vette át az újmarxista/woke-ideológia. Az üldözötti, áldozati szerepbe újabb és újabb csoportokat vontak-vonnak be (BLM-mozgalom, LMBTQ-„közösségek”, a föld klímája, Ukrajna). Ez azt jelenti, hogy tilos differenciáltan, érveket-ellenérveket felvonultatva vitatkozni ezekről a témákról.

Egyik legfontosabb ismérve a diktatórikus ideológiának, hogy (miként a vallás), az élet minden területét szervezni és befolyásolni akarja. Ez a törekvés csakúgy, mint a kommunizmusban, a woke esetében is működik. Látjuk, a sporttól az oktatáson és a művészeteken át az igazságszolgáltatásig mindent uralni próbál. Pár éve még térdepeltették a focistákat meccs előtt, s előfordult, hogy aki kritikusan nyilatkozott a dologról, azt elbocsátották az állásából. Transznemű nőket (akik valójában férfiak) versenyeztettek együtt nőkkel. Az igazságszolgáltatás terén a bírákat „érzékenyítik” a LMBTQ-emberek iránt. Műalkotásokat rongálnak meg, mert alkotóik a múltban „vétettek” valamit a woke mai (!) elvei ellen.

Vég nélkül lehetne folytatni a példák sorolását.

Jellemző még a diktatórikus ideológiákra (pótvallásokra), hogy csak azokat a tényezőket veszik figyelembe, amelyek alátámasztják az állításaikat. Néhány éve megállás nélkül arról olvashattunk, hogy a globális felmelegedés hatására öt és fél perc múlva vége lesz a világnak. Komoly tudósok véleményét nem voltak hajlandók közölni a mainstream lapok, például olyan szakemberekét, akik vitatták, hogy a melegedésért kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás a felelős. A tizenhét éves klímaaktivista Greta Thunbergnek viszont minden szaváról és lépéséről beszámoltak. Őt azóta levették a tábláról, és úgy tűnik, ma senkit nem érdekel, hogy az LNG-t szállító teherhajók vagy éppen a háború hogyan hat a klímára.