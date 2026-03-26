Megírtuk, tehát igaz!

idezojelek
Vélemény

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Pozsonyi Ádám avatarja
Pozsonyi Ádám
Cikk kép: undefined
2026. 03. 26. 5:57
Fotó: GERGELY BESENYEI
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor reggel felkeltem és belenéztem a hírekbe, elöntött a sajnálkozás. Megnéztem a Telex és a 444 cikkeit, és szomorúság, együttérzés öntötte el a lelkem.

Ezt harsonázza vastag betűkkel a 444.hu: „Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyásolási kísérletekről cikkező újságírót.”

Olvastam, és sötét gyanú költözött a szívembe. Szerintem a 444 szerverét feltörték.

Mert a szalagcímnek ennek kéne lenni: „Lehallgatták külföldi titkosszolgálatok a magyar külügyminisztert, és ebben egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segédkezett. Kérdés: Hogy lehetséges, hogy még szabadlábon van? Követeljük, hogy a kormány haladéktalanul intézkedjen!”

Hát, valami ilyesminek.

A másik eset persze, hogy hazaárulók, és egy banda ez „független” sajtóstul, Panyi Szabolcsostul, Magyar Péterestül. Harmadik variáció nincs.

Forr most az internet a Panyi Szabolcs nevű ügynök tevékenysége, meg a hárításként kitalált ellenzéki hasra ütésektől. Egy videóban egy „független” újságíróhölgy azzal támasztja alá Szijjártó Péternek azt a légből kapott állítást, hogy orosz titkosszolgálati tisztek jöttek Budapestre, hogy „ezt nem Magyar Péter találta ki, hanem ez Panyi Szabolcs információja”. Persze értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa. Ez már az arcátlanság csúcsa. Tényleg szintet léptünk. Konkrétan azt mond az ukránbérenc sajtó, amit akar. „Orosz hackerek mászkáltak ki be a külügyminisztérium szerverén”. Ez is 444-hír. Hiteles névtelen feljelentés. És az érv a valódiságára a következő: „Ez igaz, mert megírtuk!”

Én meg kiírom a lépcsőházban a faliújságra, hogy a gondnok ellopta a biciklimet, s onnantól az tény. Hisz „oda van írva!”

Régi bölcsesség, hogy legjobb védekezés a támadás, így Magyar Péter is akcióba lendült. Nyilatkozgat, kommentel, fenyegetőzik és handabandázik. Mert ebben profi. Ezt el kell ismerni. Ennyire gátlástalan nagyotmondót még nem látott a magyar történelem. A gond az, hogy csak ebben jó.

„Magyar Péter szerint életfogytiglani járhat azért, ha Szijjártó valóban összejátszik az oroszokkal.” Ugye milyen jó pofátlan indítás? Na, de olvassuk.

„A jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar azt is írta, „a Tisza-kormány azonnal kivizsgálja az ügyet”.

Szombaton a Washington Post arról írt, hogy az Orbán-kormány az orosz–ukrán háború kitörése óta is szoros kapcsolatot tart fenn Oroszországgal, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU-s tárgyalások szüneteit arra használja fel, hogy tájékoztassa orosz kollégáját, Szergej Lavrovot a legújabb fejleményekről. Szijjártó reakcióként esztelen összeesküvés-elméletnek és álhírnek nevezte a cikket, és azt állította, hogy „ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson”.

A Washington Post cikkére Magyar Péter a szombat délután Nyúlon tartott fórumán reagált. „Az, hogy a magyar külügyminiszter Szergej Lavrov jóbarátja, minden uniós ülésről szinte percenként jelent az oroszoknak, az nettó hazaárulás. Nemcsak a hazáját, hanem Európát árulta el ez az ember” – mondta a Tisza Párt elnöke.”

Folytatódik még tovább is az ökölrázása a mentelmi joga mögé bújó Magyar Péternek, de ennyi elég.

Csak, hogy képben legyünk:

A lap tulajdonosa 2013 óta a világ egyik leggazdagabb embere, az Amazon alapítója, Jeff Bezos. Bezos nyíltan gender-, LMBTQ., bevándorláspárti, és hosszú évekig a Trump elleni harcának rendelte alá a Washington Post szerkesztőségi szempontjait. Bezos komoly összegekkel támogatja Ukrajnát is. Tehát mindenképp „hiteles” forrás. És főleg független. Nem elfogult és nem fűződik semmi érdeke a magyar kormány bukásához.

Csak a szokásos. Hasra ütünk. Mondunk valamit. Nulla bizonyíték. A csőcselék meg akasztani akar.

Halkan kérdezném: Honnan tudják, hogy a külügyminiszter miről beszél? Szijjártó telefonja ki van hangosítva, mint suttyónak a villamoson?

Szóval forr, bugyborékol a pofátlan hazudozás tengere. Pedig tényszerűen nem történt semmi – azon kívül, hogy a Panyi nevű ügynök segített lehallgatni a magyar külügyminisztert. Kormányzati részről semmi.

A matematika alaptétele, hogy a nullát – tehát a semmit – hiába szorozzák tízzel, százzal, ezerrel, hiába habosítják, az akkor is nulla. De függetlenobjektívék megpróbálják! S közben izmoznak azon a matematikai nonszenszen is, hogy a valamit – tehát Panyi Szabolcs Tiszaügynök lebukását – hogyan változtassák nullává.

Ó, a libsibolsi szellemi fölény!

Most az a nagy kaland szerintük, hogy Magyarország külügyminisztere telefonon tárgyal Oroszországgal a nemzet számára fontos ügyekben? Jól teszi! Ez a diplomácia lényege. Hát mi a jó életért fizetjük őket, ha nem ezért?

Egy külügyminiszter más országok képviselőivel tárgyal meg egyeztet. Skandalum!

Lefordítom. Egy burkoló fogja a csempéket és felteszi a falra. Oda teszi, ahol eddig nem volt. Megváltoztatja a csempék helyét. Fizikai erővel. Ez ennyi.

Vannak a történelemben híres mondások, amiket idézhetnek.

„Szovjethatalom plusz villamosítás egyenlő kommunizmus”. Ezt maga a nagy Lenin mondta. De ez se rossz: „Melyik ez az ország? – Nem mondhatom el.” (Panyi Szabolcs a titkosszolgálatról, amelyikkel összejátszott.)

Szerintem a technikai vívmányokat, lásd filmfelvétel, videó, kép- és hangrögzítés, nem is a holdkóros régmúltba merülők utálják leginkább, hanem a forradalmárok és lázadók. Mert így sajnos megvan, hogy van, aki nem is olyan rég még a szöges ellentétét hirdette, mint most, kétségkívül hasonló vehemenciával.

Ha látom Magyar Péter kétéves mondatait, mindig így sóhajtok: „Igen, Péter, egyetértünk. Csak az a fura, hogy most valamiért nem ezt mondod. Ki érti?”

Bár lehetséges, hogy ezeket a régi felvételeket Rogán Tóni készítette a mesterséges intelligencia és az orosz titkosszolgálat segítségével, hogy lejárassák a bajnokot, aki úgy került be a rekordok könyvébe, hogy ő az, aki egy mondatba legtöbbször tudja belepasszírozni azt a szót, hogy propaganda.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
