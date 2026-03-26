Megírtuk, tehát igaz!

Amikor reggel felkeltem és belenéztem a hírekbe, elöntött a sajnálkozás. Megnéztem a Telex és a 444 cikkeit, és szomorúság, együttérzés öntötte el a lelkem.

Ezt harsonázza vastag betűkkel a 444.hu: „Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyásolási kísérletekről cikkező újságírót.”

Olvastam, és sötét gyanú költözött a szívembe. Szerintem a 444 szerverét feltörték.

Mert a szalagcímnek ennek kéne lenni: „Lehallgatták külföldi titkosszolgálatok a magyar külügyminisztert, és ebben egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segédkezett. Kérdés: Hogy lehetséges, hogy még szabadlábon van? Követeljük, hogy a kormány haladéktalanul intézkedjen!”

Hát, valami ilyesminek.

A másik eset persze, hogy hazaárulók, és egy banda ez „független” sajtóstul, Panyi Szabolcsostul, Magyar Péterestül. Harmadik variáció nincs.

Forr most az internet a Panyi Szabolcs nevű ügynök tevékenysége, meg a hárításként kitalált ellenzéki hasra ütésektől. Egy videóban egy „független” újságíróhölgy azzal támasztja alá Szijjártó Péternek azt a légből kapott állítást, hogy orosz titkosszolgálati tisztek jöttek Budapestre, hogy „ezt nem Magyar Péter találta ki, hanem ez Panyi Szabolcs információja”. Persze értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa. Ez már az arcátlanság csúcsa. Tényleg szintet léptünk. Konkrétan azt mond az ukránbérenc sajtó, amit akar. „Orosz hackerek mászkáltak ki be a külügyminisztérium szerverén”. Ez is 444-hír. Hiteles névtelen feljelentés. És az érv a valódiságára a következő: „Ez igaz, mert megírtuk!”

Én meg kiírom a lépcsőházban a faliújságra, hogy a gondnok ellopta a biciklimet, s onnantól az tény. Hisz „oda van írva!”

Régi bölcsesség, hogy legjobb védekezés a támadás, így Magyar Péter is akcióba lendült. Nyilatkozgat, kommentel, fenyegetőzik és handabandázik. Mert ebben profi. Ezt el kell ismerni. Ennyire gátlástalan nagyotmondót még nem látott a magyar történelem. A gond az, hogy csak ebben jó.