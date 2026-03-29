Ma már tudom, mit jelenthetett anno Edward király, angol királynak, mikor éppen fakó lován léptetett, s azon elmélkedett, mennyit ér a velszi tartomány? Mert azóta már mi is, meg más államok is megtapasztalhatták, bizony, nem könnyű a királyoknak. Vagy ha nem is mind királyok, de legalább országvezetők. Naponta kell ugyanis megtapasztalniuk, hogy az istenadta nép – melynek vezetői –, vajon boldogok-e vagy sem, tűrik-e az igát vagy éppen lázadoznak? Nehéz mindkét kérdés, kivált, ha a király alkalmatlan, s nem mer közvélemény-kutatást elrendelni, már csak azért sem, mert a technika és a mesterséges intelligencia által megbolondított világunkban már minden lehetséges, a hamisítástól kezdve a közvélemény-kutatások eltitkolásáig. Most éppen ott tartunk, hogy többnyire számháború folyik. Kinek a rendezvényén voltak többen, rajongott-e a nép vagy éppen bírált, mintha ez valami különleges jelentőséggel bírna. Nem bír. Már csak azért sem, mert előbb-utóbb kiderül az igazság, a lényeg. A lényeg márpedig ez idő tájt csak annyi, hogy biztonságot, nyugalmat, békét, avagy örökös egymásnak feszülést ígérnek-e a politikai ellenfelek? Mindezt azért írtam le, mert Batsányi János „elhanyagolt” költőnkkel szólva, s A szenvedő című versét idézve ma is feltehetjük a kérdést, „Honnan, s miért van ennyi rossz? / Miért szenved így a jámbor erkölcs? / S miért győzedelmes a gonosz?” A válasz erre nagyon nehéz. Józan ésszel szinte lehetetlen. Kivált, amikor tetszik, nem tetszik, de saját szemünkkel, saját magunk által megrendelt újságunkban kell olvasnunk, hogy „A kijevi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével szabályos halállista működik egy ukrán weboldalon. Erre az oldalra Orbán Viktor is felkerült, úgy is, mint Ukrajna ellensége.” Nos, hogy miért ellensége, azt nem taglalták a hír megfogalmazói, mi, egyszerű újságolvasók csak arra következtethetünk, azért, mert békét akar. Tehát aki békét akar, az Ukrajna és a háborúpártiak ellensége. Aki még nem vesztette el józan eszét, az tudja, hogy ha valaki, vagy valamely ország békepárti, azt Magyarországnak hívják. Tehát ez az ukrán háborúpárti fenekedőknek nem tetszik, így a boszorkánykonyhákban már régóta javában forrnak az üstök, készülnek a hazugságok és szorgos munkával nyomják az ilyen-olyan bélyeget mindenkire, aki nekik nem tetszik.