Vélemény

Merre tovább, Fidelitas?

Változtatnunk kell. Érvelni és nem moralizálni. A vita nem gyengíti a közösséget, hanem hitelessé tesz bennünket.

Gulyás Gergely Kristóf avatarja
Gulyás Gergely Kristóf
2026. 04. 26. 13:05
Fotó: MTI/Mónus Márton
A közelgő tisztújítás ezért nem pusztán személyi kérdés. Arról szól, milyen irányba megy tovább a Fidelitas: marad a zártabb, biztonságra törekvő működés, vagy nyitunk a viták és az új gondolatok felé?

Új lendületre van szükség. Nem hangosabb mondatokra, hanem valódi jelenlétre. Meg kell szólítani azokat is, akik ma elutasítanak bennünket. Az elutasítás mögött sokszor nem ellenségesség van, hanem az a tapasztalat, hogy nem hallgattuk meg őket, nem értettük meg a kérdéseiket, és nem adtunk rájuk választ.

Változtatnunk kell. Érvelni és nem moralizálni. El kell fogadni, hogy olykor nincs igazunk. Ez a képesség nem gyengíti a közösséget, hanem hitelessé tesz bennünket.

Ehhez olyan vezetés kell, amely teret ad a vitáknak és az önálló gondolatoknak. Tudatos döntések, következetes munka és személyes felelősségvállalás kell hozzá. Egy olyan közeg, amely nem bezárkózik, hanem nyit, és újra valódi közösséget épít.

Jelenleg nem az a kérdés, mi történt, hanem az, mit kezdünk vele. A fiatalok nyitottak a jobboldali értékekre. A feladatunk, hogy ezek mentén válaszokat adjunk korunk kérdéseire. Csak így válhatunk újra hiteles és erős szervezetté. Ellenkező esetben nézhetjük, ahogy a történelem elhalad mellettünk és átadjuk a hazánk jövőjének alakítását mások kezébe.

A szerző a Fidelitas országos választmányának elnöke, a Fidesz fővárosi képviselője

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
